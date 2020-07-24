Китайський Haval зайнявся "собаківництвом"
На автошоу в китайському Ченду відбулася світова прем'єра нового кросовера Haval DaGou. Про це повідомляє портал Autohome.
У перекладі з китайської назва новинки означає "великий собака". Над зовнішністю моделі працювала команда дизайнерів під керівництвом колишнього стиліста Jaguar Land Rover Філа Сіммонса. У вигляді моделі переважають риси більших рамних позашляховиків, однак у решті це звичайний кросовер із опорним кузовом.
Щось подібне ми вже недавно спостерігали на прикладі Ford Bronco Sport, з яким "Великого собаку" ріднять окремі елементи дизайну, наприклад круглі фари. Кросовер отримав розширені колісні арки з чорного пластику, рейлінги на даху та 19-дюймові диски з оригінальним малюнком.
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DaGou побудований на абсолютно новій платформі та має статус самостійної моделі. Автомобіль отримав незалежну передню підвіску зі стійками McPherson і багаторичагову конструкцію ззаду. За своїми габаритними розмірами DaGou можна порівняти з популярним у нас кросовером Nissan X-Trail. Довжина автомобіля сягає 4 620 мм, ширина – 1 890 мм, а висота – 1 780 мм. Величина колісної бази – 2 738 мм.
Інтер'єр виконаний із претензією на оригінальність: великий екран мультимедійної системи має закруглену форму, вентиляційні дефлектори отримали контрастні вставки в колір кузова, а для переднього пасажира передбачили масивну ручку на приладовій панелі. Крім того, для новинки підготували цифрову приладову панель, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду та циліндричний контролер для управління режимами трансмісії.
Під капотом Haval DaGou розташований бензиновий турбований мотором об'ємом 1,5 літра, який видає "на гора" 169 сил. Разом із ним працює 7-ступінчаста роботизована КП з двома зчепленнями. Пізніше очікується 2-літровий турбомотор потужністю близько 245 к.с. Спочатку покупцям буде доступна тільки передньопривідна трансмісія, а як опцію можна буде замовити версію з колісною формулою 4х4.
Haval DaGou з'явиться на китайському ринку в кінці цього року. Ціни і комплектації стануть відомі ближче до початку продажів.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Great Wall презентувала люксовий рамний позашляховик.