Китайський Haval зайнявся "собаківництвом"

На автошоу в китайському Ченду відбулася світова прем'єра нового кросовера Haval DaGou. Про це повідомляє портал Autohome.

У перекладі з китайської назва новинки означає "великий собака". Над зовнішністю моделі працювала команда дизайнерів під керівництвом колишнього стиліста Jaguar Land Rover Філа Сіммонса. У вигляді моделі переважають риси більших рамних позашляховиків, однак у решті це звичайний кросовер із опорним кузовом.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Щось подібне ми вже недавно спостерігали на прикладі Ford Bronco Sport, з яким "Великого собаку" ріднять окремі елементи дизайну, наприклад круглі фари. Кросовер отримав розширені колісні арки з чорного пластику, рейлінги на даху та 19-дюймові диски з оригінальним малюнком.

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DaGou побудований на абсолютно новій платформі та має статус самостійної моделі. Автомобіль отримав незалежну передню підвіску зі стійками McPherson і багаторичагову конструкцію ззаду. За своїми габаритними розмірами DaGou можна порівняти з популярним у нас кросовером Nissan X-Trail. Довжина автомобіля сягає 4 620 мм, ширина – 1 890 мм, а висота – 1 780 мм. Величина колісної бази – 2 738 мм.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Інтер'єр виконаний із претензією на оригінальність: великий екран мультимедійної системи має закруглену форму, вентиляційні дефлектори отримали контрастні вставки в колір кузова, а для переднього пасажира передбачили масивну ручку на приладовій панелі. Крім того, для новинки підготували цифрову приладову панель, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду та циліндричний контролер для управління режимами трансмісії.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Під капотом Haval DaGou розташований бензиновий турбований мотором об'ємом 1,5 літра, який видає "на гора" 169 сил. Разом із ним працює 7-ступінчаста роботизована КП з двома зчепленнями. Пізніше очікується 2-літровий турбомотор потужністю близько 245 к.с. Спочатку покупцям буде доступна тільки передньопривідна трансмісія, а як опцію можна буде замовити версію з колісною формулою 4х4.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Haval DaGou з'явиться на китайському ринку в кінці цього року. Ціни і комплектації стануть відомі ближче до початку продажів.

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