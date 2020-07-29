Китайський Qoros представив першу за 4 роки новинку

Китайський бренд Qoros представив нову модель – компактний кросовер Qoros 7.

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Створений за участю фахівців компанії Chery, кросовер Qoros 7 став першою новинкою бренду за минулі 4 роки. Основою для автомобіля послужив його попередник з індексом "5".

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Qoros 7 трохи додав у розмірах, але зберіг загальну стилістику зі своїм "родичем". Довжина виросла до 4679 мм (+79), ширина - до 1897 мм (+28 мм), висота - до 1679 мм (+21 мм), а колісна база збільшена на 10 мм і тепер становить 2720 мм.

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Центральне місце в салоні Qoros 7 займає величезний (16,6 дюйма) вертикальний сенсорний екран мультимедійної системи, який буде відповідати за допоміжні функції і розваги.

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Для водія передбачили цифрову приладову панель і спортивне усеченное рульове колесо. Для обробки інтер'єру використана шкіра, а панорамний дах дозволить візуально збільшити простір 5-місцевого салону.

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Qoros 7 буде доступний з двома бензиновими турбованим мотором об'ємом 1,6 л (204 к.с.) і 1,8 л (231 к.с.) на вибір, а в парі з ними буде пропонуватися роботизована коробка передач з двома зчепленнями.

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Нагадаємо, що бренд Qoros був створений спільними зусиллями інвесторів з Ізраїлю і компанії Chery. Однак, за цілою низкою причин, автомобілі Qoros не користувалися популярністю. В результаті, в 2018 році контрольний пакет акцій був проданий компанії Baoneng Motor – новоствореному автомобільному підрозділу крупного китайського фінансово-промислового холдингу Baoneng Group.

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Випуск Qoros 7 буде організований на виробничих площах Baoneng Motor в Шеньчжені, які раніше належали Changan PSA Automobiles (CAPSA). Більше подробиць про новинку обіцяють розповісти в кінці серпня, а продажі моделі повинні початися до кінця нинішнього року.

Qoros7. фото: auto.sina.com.cn

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Chery показала стильний електричний кросовер з пробігом понад 500 км.