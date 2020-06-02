Китайський Гелендваген показали на офіційних фото
Great Wall показав дизайн нового позашляховика Haval. Назва товарної моделі поки невідома, проте внутрішній індекс – B06. При цьому автомобіль зовні схожий на Мерседес Гелендваген.
За інформацією китайських ЗМІ, дизайн нового Haval був розроблений Філом Симмонсом, який працює в Great Wall з 2018 року. До цього він розробляв вигляд Land Rover і Ford. Судячи з фото, новий SUV отримав кутасті лінії кузова, а передню частину виконали в стилі класичних позашляховиків з круглими фарами. Задні ліхтарі Г-подібної форми виглядають незвично і додають зовнішності сучасності.
Інтер'єр ще не показали. Очікується, що в салоні китайського позашляховика буде віртуальна приладова панель, вертикальні блоки обдування, а на центральному тунелі з'явиться шайба замість важеля КПП. Також на передній панелі буде великий сенсорний монітор.
За попередньою інформацією, Haval B06 побудований на новій платформі. Очікується, що китайський SUV оснастять бензиновими чотирициліндровими моторами об'ємом 1,5 і 2,0 л. Швидше за все, на додаток до моторів запропонують 7-ступеневу КПП з двома зчепленнями. Будуть версії з переднім і повним приводом.
Офіційна прем'єра Haval з усіма подробицями відбудеться до кінця місяця. На домашній ринок новий позашляховик може вирушити вже цього літа, а потім з'явиться і в інших країнах.
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