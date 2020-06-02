Китайський Гелендваген показали на офіційних фото

Great Wall показав дизайн нового позашляховика Haval. Назва товарної моделі поки невідома, проте внутрішній індекс – B06. При цьому автомобіль зовні схожий на Мерседес Гелендваген.

За інформацією китайських ЗМІ, дизайн нового Haval був розроблений Філом Симмонсом, який працює в Great Wall з 2018 року. До цього він розробляв вигляд Land Rover і Ford. Судячи з фото, новий SUV отримав кутасті лінії кузова, а передню частину виконали в стилі класичних позашляховиків з круглими фарами. Задні ліхтарі Г-подібної форми виглядають незвично і додають зовнішності сучасності.

Новий Haval від Great Wall виглядає брутально haval-global.com

Новий Haval від Great Wall виглядає брутально haval-global.com

Інтер'єр ще не показали. Очікується, що в салоні китайського позашляховика буде віртуальна приладова панель, вертикальні блоки обдування, а на центральному тунелі з'явиться шайба замість важеля КПП. Також на передній панелі буде великий сенсорний монітор.

Новий Haval від Great Wall виглядає брутально haval-global.com

За попередньою інформацією, Haval B06 побудований на новій платформі. Очікується, що китайський SUV оснастять бензиновими чотирициліндровими моторами об'ємом 1,5 і 2,0 л. Швидше за все, на додаток до моторів запропонують 7-ступеневу КПП з двома зчепленнями. Будуть версії з переднім і повним приводом.

Новий Haval від Great Wall виглядає брутально haval-global.com

Новий Haval від Great Wall виглядає брутально haval-global.com

Новий Haval від Great Wall виглядає брутально haval-global.com

Офіційна прем'єра Haval з усіма подробицями відбудеться до кінця місяця. На домашній ринок новий позашляховик може вирушити вже цього літа, а потім з'явиться і в інших країнах.

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