Китайські Tesla купують зі швидкістю 10 авто за 1 хвилину

Електричний седан Tesla Model 3, який з початку року стали виробляти ще й у Китаї (окрім США), користується величезним попитом. Новинку розкуповують як гарячі пиріжки.

Китайські "трійки" випускають в Піднебесній для місцевого ринку, і за даними сайту Tesmanian, на них зазначається ажіотаж – всього за 1 хвилину продається 10 електрокарів (до 20 000 замовлень за 24 години). Обзавестися новою Теслою бажають мешканці з різних міст Китаю.

Tesla Model 3 tesla.com

Виробництво Tesla Model 3 налагоджено на заводі в місті Шанхай – це підприємство було запущено в роботу минулого року. Поки китайцям доступний той самий асортимент моделей, що і європейцям і американцям: це версія Standard Range Plus RWD за 42,3 тис. доларів, яка проїжджає на одному заряді 445 км за циклом NEDC, Long Range AWD (62,3 тис. дол, 590 км) і Performance (72, 2 тис. дол, 595 км). Пізніше до них приєднається модифікація Model 3 Long Range RWD із запасом ходу 668 км. Цікаво, що саме з цієї версії починалася історія "трійки" у 2017 році, проте вже у 2018-му її зняли з продажу. Але якщо раніше цю версію виробляли США, то тепер її складанням займеться Китай.

Tesla Model 3 tesla.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власник Tesla Model 3 показав неймовірну живучість свого автомобіля на відео.