Китайська копія Toyota LC 200 виявилася вчетверо дешевшою за оригінал

У Китаї стартує продаж нового позашляховика Hengtian L4600. Цей автомобіль цікавий тим, що являє собою дешеву копію Toyota LC 200.

Як з'ясував OBOZREVATEL, позашляховик оцінили від 211 800 юанів, що еквівалентно приблизно 30 000 доларам. Водночас оригінальний Toyota Land Cruiser 200 коштує на тамтешньому ринку від 770 000 юанів ($ 110 000). Така висока ціна пояснюється тим, що в Китаї досить значні податки на імпорт авто.

Hengtian L4600 – китайський клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Але наскільки ж якійсна його китайська підробка? Загалом, Hengtian L4600 помітно схожий на оригінал: у нього такі самі габарити і майже такий самий дизайн – відмінності можна помітити хіба що спереду (інша радіаторна решітка та фари).

Hengtian L4600 – китайський клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Hengtian L4600 – китайський клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Крім того, у LC 200 "китаєць" запозичив конструкцію шасі: спереду встановлена незалежна пружинна підвіска на поперечних важелях, а ззаду – залежна пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості.

Hengtian L4600 – китайський клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Для Hengtian L4600 доступний передній та повний привід, а ось двигун один – 4,6-літровий бензиновий мотор на 286 к.с. Трансмісія – механічна або "автомат".

Hengtian L4600 – китайський клон Toyota LC 200 autohome.com.cn

Що стосується салону китайського позашляховика, він дещо скромніший проти LC 200: тут використано більш просте оздоблення, хоча є великий екран мультимедіа та деякі електронні асистенти.

Купити Toyot Land Cruiser 200 на китайський манір можна у офіційних дилерів бренду – новинка уже офіційно вийшла на ринок.

Як раніше писав OBOZREVATEL :

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