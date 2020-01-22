Китайська копія Toyota Land Cruiser з'явилася на дорозі: фото

Культовий позашляховик Toyota Land Cruiser 200 піддався безсоромному копіюванню. Новий китайський автомобіль Hengtian L4600 виїхав на дороги. Автомобіль дуже схожий на японську модель.

Як стало відомо OBOZREVATEL, китайський позашляховик відправиться в продаж найближчим часом. Автомобіль в черговий раз побачили на вулиці без будь-якого камуфляжу. Навіть поблизу новинку легко сплутати з Тойота Ленд Крузер 200.

Hengtian L4600 дуже схожий на Toyota LC 200, але в дійсності це китайська підробка autohome.com

Власне, китайський виробник на це і розраховував, адже об'єкт натхнення очевидний. Навіть незважаючи на те, що всі кузовні панелі у випадку Hengtian L4600 виконані за індивідуальним формуванням, їх дизайн практично повністю скопійовано з Land Cruiser. Те ж стосується і зовнішньої світлотехніки, особливо задніх ліхтарів.

Як приклад для наслідування був обраний Toyota Land Cruiser 200, який з'явився в 2007 році toyota.com

При цьому автори намагалися змінити передню частину і замість горизонтальних перекладин запропонували фальшрадіаторну решітку з вертикальним малюнком. На цей раз вони скопіювали Toyota Land Cruiser Prado. Виходить, нічого свого дизайнерам вигадати взагалі не вдалося.

Цей профіль неможливо з чимось сплутати ... autohome.com

... хіба що з Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

При габаритах 5239 мм/2026 мм/1932 мм новий позашляховик трохи крупніший за японський оригінал, а його колісна база становить 2950 мм. Двигун встановлений китайського ж виробництва. Бензиновий 4.6 видає 286 к.с. – такому великому автомобілю знадобиться ця потужність.

Невеликі відмінності в бампері не допомогли – ми все ще бачимо тут Toyota Land Cruiser 200 autohome.com

Дизайн Toyota Land Cruiser, як завжди, поза часом toyota.com

В якості опції можна буде замовити третій ряд сидінь, завдяки якому в салоні в цілому утворюється сім посадкових місць. Hengtian L4600 виявиться в кілька разів дешевшим за Land Cruiser 200, який на даний момент в Китаї коштує від 112 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що новий китайський кросовер не сподобався американцям, які вирішили принизити модель гострими коментарями.

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