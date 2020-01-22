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22 січня • оновлено в 18:02
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Китайська копія Toyota Land Cruiser з'явилася на дорозі: фото

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Культовий позашляховик Toyota Land Cruiser 200 піддався безсоромному копіюванню. Новий китайський автомобіль Hengtian L4600 виїхав на дороги. Автомобіль дуже схожий на японську модель.

Як стало відомо OBOZREVATEL, китайський позашляховик відправиться в продаж найближчим часом. Автомобіль в черговий раз побачили на вулиці без будь-якого камуфляжу. Навіть поблизу новинку легко сплутати з Тойота Ленд Крузер 200.

Hengtian L4600 дуже схожий на Toyota LC 200, але в дійсності це китайська підробка

Hengtian L4600 дуже схожий на Toyota LC 200, але в дійсності це китайська підробка

autohome.com

Власне, китайський виробник на це і розраховував, адже об'єкт натхнення очевидний. Навіть незважаючи на те, що всі кузовні панелі у випадку Hengtian L4600 виконані за індивідуальним формуванням, їх дизайн практично повністю скопійовано з Land Cruiser. Те ж стосується і зовнішньої світлотехніки, особливо задніх ліхтарів.

Як приклад для наслідування був обраний Toyota Land Cruiser 200, який з'явився в 2007 році

Як приклад для наслідування був обраний Toyota Land Cruiser 200, який з'явився в 2007 році

toyota.com

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При цьому автори намагалися змінити передню частину і замість горизонтальних перекладин запропонували фальшрадіаторну решітку з вертикальним малюнком. На цей раз вони скопіювали Toyota Land Cruiser Prado. Виходить, нічого свого дизайнерам вигадати взагалі не вдалося.

Цей профіль неможливо з чимось сплутати ...

Цей профіль неможливо з чимось сплутати ...

autohome.com

... хіба що з Toyota Land Cruiser 200

... хіба що з Toyota Land Cruiser 200

toyota.com

При габаритах 5239 мм/2026 мм/1932 мм новий позашляховик трохи крупніший за японський оригінал, а його колісна база становить 2950 мм. Двигун встановлений китайського ж виробництва. Бензиновий 4.6 видає 286 к.с. – такому великому автомобілю знадобиться ця потужність.

Невеликі відмінності в бампері не допомогли – ми все ще бачимо тут Toyota Land Cruiser 200

Невеликі відмінності в бампері не допомогли – ми все ще бачимо тут Toyota Land Cruiser 200

autohome.com

Дизайн Toyota Land Cruiser, як завжди, поза часом

Дизайн Toyota Land Cruiser, як завжди, поза часом

toyota.com

В якості опції можна буде замовити третій ряд сидінь, завдяки якому в салоні в цілому утворюється сім посадкових місць. Hengtian L4600 виявиться в кілька разів дешевшим за Land Cruiser 200, який на даний момент в Китаї коштує від 112 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що новий китайський кросовер не сподобався американцям, які вирішили принизити модель гострими коментарями.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
підробка новини позашляховик китайський автомобіль нові авто авто
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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