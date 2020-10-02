Китайський конкурент Skoda Octaiva виявився 'копією' Hyundai і Mercedes

Британська марка MG, яка належить китайській групі, SAIC представила на автосалоні в Пекіні нове покоління моделі MG5. Автомобіль, який буде змагатися, серед іншого, з Skoda Octavia 8, виділяється новим зовнішнім виглядом і "технікою".

Перше, чим здивував новий MG5, це дизайн. Як справедливо зазначає Carscoops, седан виявився дуже схожим на нову Hyundai Elantra і Mercedes-Benz CLA. В цілому ж він отримав більш сучасний вигляд завдяки характерній радіаторній решітці з чорною обробкою, складним скульптурним лініям, "злим" бамперам, іншим фарам, тонованим заднім ліхтарями і більш агресивному задньому дифузору.

Інтер'єр також зазнав змін: з'явилася нова приладова панель і центральна консоль, а матеріали обробки стали якіснішими.

Габарити MG5 2 021 наступні: довжина становить – 4675 мм, ширина – 1842 мм, висота – 1480 мм, а колісна база – 2680 мм.

У продаж новинка надійде з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 120 к.с. і 1,5-літровим турбомотором потужністю 173 к.с. Спочатку його отримають китайські дилери, трохи пізніше – британські.

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