Кинули без діла: на фото показали кладовище нових авто довжиною 100 км

Близько 18 тисяч в буквальному сенсі кинутих автомобілів розташувалися на імпровізованій парковці протяжністю 100 км. Усі вони – переважно нові машини, які нікому не потрібні.

Транспортні засоби залишили в очеретяних полях острова Мауї в штаті Гаваї. Всі автомобілі належать прокатним компаніям. Тепер в них немає жодної потреби, адже гавайські острови ізольовані в період пандемії коронавірусу. З цієї причини потік туристів припинився.

Нові авто лишили прям у полі mauinews.com

Прокатні компанії в цілому мають в розпорядженні близько 20 тисяч транспортних засобів. На даний момент певним попитом користуються приблизно 10% машин від загальної кількості. При цьому відсоток постійно знижується, а імпровізовані кладовища продовжують збільшуватися.

Автомобілі залишають на дуже невеликій відстані один від одного, це видно на фото, однак довжина своєрідної парковки в полях вже розтягнулася на сотню кілометрів.

Нові авто лишили прям у полі mauinews.com

Варто відзначити, що прокат автомобілів на невеликих Гавайських островах – важливий бізнес і дохідна частина місцевої економіки, яка в основному зав'язана на туризмі. Для відновлення відповідної діяльності доведеться дочекатися припинення поширення вірусу.

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