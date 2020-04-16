Кінець епохи GM: прощаємося з Chevrolet Niva

Як повідомляє прес-служба компанії, "ЗАТ" Джі Ем-АвтоВАЗ "перереєстровано в російському реєстрі юросіб в АТ" Лада Захід Тольятті ".

Нова назва відображає приналежність підприємства до "Групі" АвтоВАЗ ". Нагадаємо, що випуск продукції на спільному підприємстві був організований в 2002 році, а основною моделлю був позашляховик Niva, розробки якого на ВАЗі датуються кінцем 90-х років. У нинішньому році Niva буде" інтегрована в модельний ряд Lada ".

Дослідний зразок ВАЗ-2123 1999 року lada.ru

Дослідний зразок ВАЗ-2123 2001 року lada.ru

Єдиним нагадуванням про участь GM в цьому проекті поки залишається ім'я Chevrolet в назві позашляховика і логотип бренду на радіаторних гратах. Але і цей елемент декору скоро зникне.

Серійний Chevrolet-Niva 2002 року lada.ru

Серійний Chevrolet-Niva після рестайлінгу в 2009 році за участю ательє Bertone lada.ru

"Інтеграція в модельний ряд Lada" означає, що автомобіль не тільки перейменують, але піддадуть рестайлінгу. Так що тепер у АвтоВАЗа розшириться лінійка позашляховиків, і крім недавно "оновленого" позашляховика Lada 4x4, в шоу-румах з'явиться Lada Niva вже без "краватки" Chevrolet.

Концепт Chevrolet-Niva 2 показали на Московському автосалоні в 2014 році lada.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США виставили на продаж "Ниву" часів СРСР.