Кінець епохи GM: прощаємося з Chevrolet Niva
Як повідомляє прес-служба компанії, "ЗАТ" Джі Ем-АвтоВАЗ "перереєстровано в російському реєстрі юросіб в АТ" Лада Захід Тольятті ".
Нова назва відображає приналежність підприємства до "Групі" АвтоВАЗ ". Нагадаємо, що випуск продукції на спільному підприємстві був організований в 2002 році, а основною моделлю був позашляховик Niva, розробки якого на ВАЗі датуються кінцем 90-х років. У нинішньому році Niva буде" інтегрована в модельний ряд Lada ".
Єдиним нагадуванням про участь GM в цьому проекті поки залишається ім'я Chevrolet в назві позашляховика і логотип бренду на радіаторних гратах. Але і цей елемент декору скоро зникне.
"Інтеграція в модельний ряд Lada" означає, що автомобіль не тільки перейменують, але піддадуть рестайлінгу. Так що тепер у АвтоВАЗа розшириться лінійка позашляховиків, і крім недавно "оновленого" позашляховика Lada 4x4, в шоу-румах з'явиться Lada Niva вже без "краватки" Chevrolet.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в США виставили на продаж "Ниву" часів СРСР.