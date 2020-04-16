Кінець епохи GM: прощаємося з Chevrolet Niva

Як повідомляє прес-служба компанії, "ЗАТ" Джі Ем-АвтоВАЗ "перереєстровано в російському реєстрі юросіб в АТ" Лада Захід Тольятті ".
Нова назва відображає приналежність підприємства до "Групі" АвтоВАЗ ". Нагадаємо, що випуск продукції на спільному підприємстві був організований в 2002 році, а основною моделлю був позашляховик Niva, розробки якого на ВАЗі датуються кінцем 90-х років. У нинішньому році Niva буде" інтегрована в модельний ряд Lada ".
Дослідний зразок ВАЗ-2123 1999 року
lada.ru
Дослідний зразок ВАЗ-2123 2001 року
lada.ru
Єдиним нагадуванням про участь GM в цьому проекті поки залишається ім'я Chevrolet в назві позашляховика і логотип бренду на радіаторних гратах. Але і цей елемент декору скоро зникне.
Серійний Chevrolet-Niva 2002 року
lada.ru
Серійний Chevrolet-Niva після рестайлінгу в 2009 році за участю ательє Bertone
lada.ru
"Інтеграція в модельний ряд Lada" означає, що автомобіль не тільки перейменують, але піддадуть рестайлінгу. Так що тепер у АвтоВАЗа розшириться лінійка позашляховиків, і крім недавно "оновленого" позашляховика Lada 4x4, в шоу-румах з'явиться Lada Niva вже без "краватки" Chevrolet.
Концепт Chevrolet-Niva 2 показали на Московському автосалоні в 2014 році
lada.ru
Як писав раніше OBOZREVATEL, в США виставили на продаж "Ниву" часів СРСР.
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