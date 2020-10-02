Клуб власників Toyota Land Cruiser залишився без своїх авто через гірську річку

У мережі з'явилося відео незвичайної події за участю декількох позашляховиків Toyota Land Cruiser. Машини якимось чином опинилися в гірській річці, яка їх змила течією та повністю затопила.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube. Ніяких подробиць про те, що ж сталося, невідомо. Судячи з того, що в кадрах видно одні "Крузаки", клуб власників Toyota Land Cruiser відправився на позашляхові покатушки, але однієї миті щось пішло не так.

Річка забрала як мінімум чотири Toyota LC. Скріншот відео

На кадрах видно, що у всіх чотирьох машинах нікого немає, а у деяких позашляховиків відкриті двері – судячи з усього, їх водії встигли вистрибнути і врятуватися. А ось чи вдалося повернути їм свої машини, та ще й в цілості, неясно.

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