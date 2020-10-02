Клуб власників Toyota Land Cruiser залишився без своїх авто через гірську річку

У мережі з'явилося відео незвичайної події за участю декількох позашляховиків Toyota Land Cruiser. Машини якимось чином опинилися в гірській річці, яка їх змила течією та повністю затопила.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube. Ніяких подробиць про те, що ж сталося, невідомо. Судячи з того, що в кадрах видно одні "Крузаки", клуб власників Toyota Land Cruiser відправився на позашляхові покатушки, але однієї миті щось пішло не так.

На кадрах видно, що у всіх чотирьох машинах нікого немає, а у деяких позашляховиків відкриті двері – судячи з усього, їх водії встигли вистрибнути і врятуватися. А ось чи вдалося повернути їм свої машини, та ще й в цілості, неясно.

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