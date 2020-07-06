Кілька автомобілів знищили на День Незалежності США

У США 4 липня відзначали День Незалежності. У штаті Аляска з цієї нагоди щороку проходить фестиваль, в рамках якого кілька автомобілів з розгоном скидають в обрив з висоти 90 м.

Американці відзначили День Незалежності розбитими машинами. Фото: скріншот відео

На відео показали безліч старих автомобілів, на які попереду чекала лише утилізація. Проте, всі вони здатні пересуватися своїм ходом. Цим і скористалися організатори фестивалю, який відвідали сотні місцевих жителів.

Перед обривом підготували трамплін, на якому кожний транспортний засіб буквально "злітає". Перед цим машину заводять, штовхають і відпускають. Далі автомобіль в буквальному сенсі все робить сам. Внизу за тим, що відбувається, спостерігають відвідувачі заходу.

Американці відзначили День Незалежності розбитими машинами. Фото: скріншот відео

Американці відзначили День Незалежності розбитими машинами. Фото: скріншот відео

Американці відзначили День Незалежності розбитими машинами. Фото: скріншот відео

Все це супроводжується сміхом, захопленими вигуками та привітаннями. Подія виходить дуже незвичайною, але у нас є можливість насолодитися цим тільки за допомогою відео.

Коли всі автомобілі-учасники падають вниз, люди збираються навколо розбитих машин і здивовано розглядають пошкодження. Потім транспортні засоби забирають для остаточної утилізації.

Нагадаємо, як розповідав OBOZREVATEL, в США водій влаштував масштабну ДТП та розбив 6 автомобілів.