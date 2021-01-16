Київ посів третє місце в Європі за заторами

За даними британської компанії TomTom, три українських міста потрапили у ТОП-15 антирейтинга міст, у яких автолюбителі проводять найбільшу кількість у "пробках".

Про це повідомляється на сайті виробника. Щорічно компанія TomTom, яка спеціалізується на навігаційному обладнанні та розробляє карти для автолюбителів, публікує рейтинг міст з найбільшими "пробками". За підсумками року Київ у черговий раз потрапив у антирейтинг, посівши 7 місце у світі та третє – у Європі.

Список європейських міст з найбільшим числом "пробок" tomtom.com

Сам рейтинг досить спірний, адже Стамбул, що займає другий рядок серед європейських міст, лише частково знаходиться на території європейського континенту. Ще більший подив викликає перше місце рейтингу, яке британці віддали не місту, а Московської області. Але, хай це буде на совісті британців, мабуть, географію у школі їм викладали вкрай погано.

Світовий "антирейтинг" автомобільних заторів tomtom.com

Проте, навіть третє місце, та й ще з урахуванням минулорічного локдауна та карантину, – не привід для гордості. Більше того, за рік Київ перемістився з 12 місця на 7-е!

Не менш гнітюче вигладить ситуація з іншими українськими містами. Так, Одеса, що займала у 2019 році 18-е місце, перемістилася відразу на 7 позицій вгору, ставши 11-м по трафіку містом у світі та 5-м в Європі. Ще більш вражаючих "досягнень" домігся Харків, перемістившись з 29 на 13-е місце світового заліку та 7-е у Європі. І лише Дніпро поки досить "лояльний" до автолюбителям – він займає 22 та12-е місця відповідно.

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