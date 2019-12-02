Kia XCeed завоював престижну нагороду

Кросовер Kia XCeed отримав престижну нагороду "Золоте кермо" авторитетного німецького автомобільного видання Auto Bild.
Про це повідомляє пресслужба компанії. Kia XCeed став найкращим у категорії машин вартістю до 35 тисяч євро. Наймолодший представник родини Kia удостоївся найпрестижнішої автомобільної премії Німеччини – "Золоте кермо" – яка щорічно вручається авторитетним виданням Auto Bild. Новинка випередила 58 конкурентів за такими показниками, як вартість, оснащення, гарантійні умови, враження від водіння й витрати на експлуатацію.
Kia XCeed
kia.com
Kia XCeed став першим кросовером у лінійці моделі Ceed третього покоління
kia.com
Нагадаємо, що Kia XCeed став першим кросовером у лінійці моделі Ceed третього покоління. Раніше XCeed переконливо переміг VW T-Roc у порівняльному тесті Auto Bild. А всього з часу свого дебюту представники третього покоління сімейства – Ceed, Proceed і XCeed – виграли майже 20 порівняльних тестів, проведених галузевими виданнями.
Kia XCeed
kia.com
Kia Ceed також завоював "бронзу" у конкурсі "Європейський автомобіль року 2019", поступившись електричному кросоверу Jaguar I-Pace і спорткару Renault Alpine A110.
Європейські продажі третього покоління Ceed подвоїлися в 2019 році і за період січень-жовтень склали 92 050 одиниць проти 49 868, реалізованих торік. Зазначимо, що і в Україні модель Kia Ceed утримує другу позицію після безумовного лідера ринку – Kia Sportage.
Kia Ceed також завоював "бронзу" в конкурсі "Європейський автомобіль року 2019", поступившись електричному кросоверу Jaguar I-Pace і спорткару Renault Alpine A110
kia.com
Нагадаємо, що премія "Золоте кермо" (Das Goldene Lenkrad) вручається щорічно з 1976 року найкращим новим автомобілям, котрі надійшли в продаж протягом 12 місяців. Премія включає дві категорії редакційних нагород: "Найкращий автомобіль" і спеціальну премію "Найкраща інновація".
Kia XCeed
kia.com
Kia XCeed
kia.com
Kia XCeed
kia.com
Читачі Auto Bild і Bild am Sonntag вибирають трьох фіналістів в кожному з семи класів транспортних засобів (субкомпактні автомобілі, компактні автомобілі, авто середнього і преміального класів, компактні кросовери, середньорозмірні кросовери, великі SUV і спортивні автомобілі), які тестуються журі на трасі DEKRA Lausitzring.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia готує новий кросовер.
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