Компанія Kia представила першу офіційну інформацію про свій спортседан Kia Stinger, який зазнав планову модернізацію. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Зміни покликані привернути увагу покупців на тлі загального спаду продажів в сегменті авто з кузовом седан.

Kia Stinger отримав зміни в інтер'єрі і екстер'єрі. фото: kia.com

Відрізнити оновлену модель спереду зможуть тільки фахівці. Але ззаду зміни більш відчутні. По-перше, повністю змінилася світлотехніка: тепер задні світлодіодні ліхтарі розтягнули на всю довжину панелі. Крім того, в самих ліхтарях тепер розташовуються по 10 індивідуальних світлодіодів.

По-друге, змінилася форма заднього дифузора з квартетом патрубків, які можна вибрати як за кольором, так і за розміром. Також для моделі підготували нові 18- і 19-дюймові алюмінієві диски з оригінальним малюнком.

Kia Stinger отримав зміни в інтер'єрі і екстер'єрі. фото: kia.com

Для максимальної персоналізації покупцям будуть запропоновано декілька нових стайлінг-пакетів, що включають додаткові елементи декору і колірні варіації обробки. Зокрема, в пакет "Black Package" увійшли 19-дюймові диски, пофарбовані матовою чорною фарбою, новий спойлер на панелі багажника, чорні корпуси дзеркал і накладки на крилах.

Kia Stinger отримав зміни в інтер'єрі і екстер'єрі. фото: kia.com

У салоні з'явилася нова інфо-розважальна система з дисплеєм діагоналлю 10,25 дюйма. Крім того, Stinger отримав нове оздоблення приладової панелі і дверних карт з прострочкою, а центральну консоль можна декорувати полірованим алюмінієм або карбоном. Водій може вибрати один з 64 кольорів амбієнтної підсвічування. "Усічене" спортивне кермо отримало вставку з полірованого алюмінію. Комбінована цифро-аналогова шкала приладів має хромований оклад, а по центру розташувався 7-дюймовий екран бортового комп'ютера.

Kia Stinger отримав зміни в інтер'єрі і екстер'єрі. фото: kia.com

Залежно від ринку покупцям оновленого Stinger буде запропонована широка палітра кольорів кузова та оздоблювальних матеріалів, включаючи натуральну і штучну шкіру. Продажі Kia Stinger в Південній Кореї стартують в третьому кварталі нинішнього року, а трохи пізніше новинка відправиться підкорювати ринки інших країн.

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