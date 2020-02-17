Kia Sorento 2021: з'явилися перші офіційні фото та деталі

Компанія Kia опублікувала перші офіційні зображення нового Sorento 2021. Крім того, незадовго до прем'єри новинки виробник поділився деякими деталями про майбутній SUV.

Представлені фотографії підтверджують справжність раніше опублікованих шпигунських фото нового Sorento і доповнюють поширені виробником тизери, які, серед іншого, публікував і OBOZREVATEL. На них ми бачимо абсолютно новий кросовер – більш ефектний і сучасний, ніж актуальна модель.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

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Як заявили в Kia, у нового Sorento 2021 подовжена колісна база і укорочені передній та задній звіси. Спереду новинка виділяється нової радіаторною решіткою "ніс тигра", яка плавно перетікає в фари та світлодіодні ДХВ, в профіль – срібними акцентами на передніх стійках (в районі лонжеронів) і "гострими" віконцями задніх стійок, а ззаду – вертикальним ліхтарями і великим шильдом " Sorento".

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Інтер'єр також був повністю перероблений. Тут Kia Sorento 2021 примітний здвоєним блоком великих екранів: лівий (12,3 дюйми) служить приладовим щитком, а правий (10,25 дюйми) – тачскріном мультимедіа. Конкретно ця версія моделі має двоколірним оформленням салону.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Технічні характеристики Kia Sorento 2021 виробник як і раніше тримає в секреті, але точно відомо, що поряд з бензиновими і дизельними версіями кросовер вперше буде пропонуватися в модифікації гібрид, що заряджається. Повну інформацію про новинку ми дізнаємося зовсім скоро: 3 березня, коли її представлять на Женевському автосалоні 2020.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, європейці високо оцінили новий кросовер Kia (не Sorento).

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