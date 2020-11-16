Kia проводить європейські тести кросовера Sportage

Корейська компанія Kia готує нове покоління популярного кросовера Sportage. Новинку помітили на тестах на Нюрбургринзі.

Про це повідомляє портал Carscoops. Невтомним фотомисливцям вдалося сфотографувати нове покоління кросовера, ретельно приховуваного від сторонніх очей під захисним камуфляжем.

2022 Kia Sportage carscoops.com

Проте, навіть за цими фото можна зробити перші висновки про зовнішність новинки. По-перше, автомобіль буде виконаний в новому фірмовому стилі. По-друге, автомобіль отримає зовсім іншу, ніж у попередників форму бічного скла. По-третє, Sportage буде відрізнятися від колишньої генерації зовсім іншим оформленням задньої частини кузова.

2022 Kia Sportage carscoops.com

Цікаво, що на задньому склі тестового прототипу можна помітити жовтий маркер. Це свідчить про те, що перед нами автомобіль, який має електричні компоненти силового агрегату. Імовірно в об'єктиви потрапила гібридна версія PHEV. Очікується, що кросовер з гібридним силовим агрегатом отримає 1,6-літровий турбований бензиновий мотор, електродвигун і батарею енергоємністю 13,8 кВтг.

2022 Kia Sportage carscoops.com

Як і у випадку з родинним Hyundai Tucson, на електротязі автомобіль зможе подолати до 45 км. Для тих, хто поки не зважився на експерименти з електрикою, буде запропонований 2,5-літровий атмосферний мотор нового сімейства Smartstream потужністю 187 к.с. і гібридний силовий агрегат з 1,6-літровим ДВС в складі. Гібридна і підзарядна гібридна версії будуть оснащуватися повним приводом AWD вже в базовій комплектації.

2022 Kia Sportage carscoops.com

В Європі 2022 Kia Sportage буде доступний в різноманітних версіях, включаючи гібриди, а також моделі з традиційним ДВС. Крім бензинових моделей покупці зможуть придбати версію з 1,6-літровим турбодізедлем CRDi.

2022 Kia Sportage carscoops.com

У списку трансмісій – 6-ступінчастий "робот" Intelligent Manual Transmission (iMT) і 7-ступінчаста роботизована КП з двома зчепленнями. Презентація нового покоління Sportage запланована на квітень майбутнього року, а пізніше автомобіль представлять покупцям в Європі та США.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia показала "рентген" нового гібридного Sorento.