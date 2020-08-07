Kia презентував найкомпактніший SUV

Компанія Kia провела презентацію нового компактного кросовера Sonet. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Новинка буде виготовлятись на індійському заводі компанії, але продавати модель планують по всьому світу. У модельній ієрархії Sonet займе місце на сходинку нижче представленого раніше кросовера Seltos.

2021 Kia Sonet. фото: kia.com

Автомобіль побудований на тій же платформі, що і споріднений Hyundai Venue. Довжина кросовера – близько 4 м, а колісна база – 2,5 м. Від нього ж Sonet успадкував агрегатную базу. Покупцям будуть запропоновано декілька моторів, включаючи бензинові 1,2-літровий атмосферний двигун потужністю 83 к.с. і 1-літровий 120-сильний турбомотор. Шанувальникам "важкого" палива адресований 1,5-літровий 100-сильний турбодизель. Причому, вперше в сегменті можна буде замовити дизельну версію з 6-ступінчастим "автоматом".

2021 Kia Sonet. фото: kia.com

Крім АКП клієнти зможуть вибирати між 5 і 6-ступінчастою МКП, 7-ступінчастим "роботом" DCT, а також інноваційної автоматизованої "механікою" iMT (Intelligent Manual Transmission) з електронною педаллю зчеплення.

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Щоб залучити максимально можливу кількість покупців до новинки, в компанії зважилися на сміливі крок і запропонували більше 30 опцій, недоступних у конкурентів навіть за доплату. У їх числі – мультимедійна система з сенсорним екраном діагоналлю 10,25 дюйма, вентиляція передніх крісел, система фільтрації повітря з антибактеріальним фільтром HEPA, система дистанційного запуску двигуна через додаток на смартфоні, оновлення карт через хмарний сервіс, бездротова зарядка для смартфона з функцією охолодження, амбієнтного світлодіодне підсвічування салону і преміальна аудіосистемою Bose Premium з 7-ю динаміками і сабвуфером.

2021 Kia Sonet. фото: kia.com

За безпеку відповідають 6 подушок безпеки, ABS з EBD і Brake Assist, ESC, Hill-start Assist Control, передні і задні парктроніки, а також система моніторингу тиску в шинах TPMS.

2021 Kia Sonet. фото: kia.com

На вибір будуть запропоновані вісім кольорів кузова і три двоколірних варіанти з контрастним дахом, а також дизайн-пакет GT-Line. Очікується, що вартість новинки буде починатися приблизно з $7000.

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