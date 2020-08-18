Kia презентувала четверте покоління мінівена Carnival

У Південній Кореї відбулася прем'єра нового покоління популярного мінівена Kia Carnival. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Автомобіль побудований на новій середньорозмірний платформі "Grand Utility Vehicle", яка відрізняється меншою масою і більш досконалою конструкцією.

Carnival отримав ефектний дизайн з характерним облицюванням радіатора "ніс тигра", світлодіодні ДГЗ і вузькі фари головного світла, а також оригінальну пластику бампера з хромованим декором.

2021 Kia Carnival. фото: kia.com

Ззаду з'явилася захисна вставка на бампері, а ліхтарі об'єднали в єдину світлодіодну панель. На вибір буде запропонована широка палітра кольорів, а також асортимент легкосплавнх дисків розмірністю від 17 до 19 дюймів.

2021 Kia Carnival. фото: kia.com

Завдяки використанню нової платформи, четверте покоління Carnival виросло в довжину на 40 мм, а колісна база збільшилася на 30 мм.

2021 Kia Carnival. фото: kia.com

Залежно від ринку збуту, мінівен буде доступний в 3 або 4-рядної конфігурації салону для розміщення від 7 до 11 осіб. У 7-місцевому варіанті новий Kia Carnival пропонується з кріслами підвищеного комфорту для другого ряду.

2021 Kia Carnival. фото: kia.com

Якщо необхідно перевести великогабаритні вантажі, то все сидіння можна скласти, завдяки чому обсяг багажного відділення досягне 2905 л.

2021 Kia Carnival. фото: kia.com

У салоні з'явилася нова приладова панель з двома дисплеями діагоналлю 12,3 дюйма, об'єднаних під загальною склом. Серед цікавих опцій – комунікаційна система, що дозволяє спілкуватися пасажирам різних рядів між собою за допомогою камери, а також система відмикання і замикання зсувних бічних дверей і дверей багажника одним натисканням на кнопку.

2021 Kia Carnival. фото: kia.com

У Кореї новий Carnival буде запропонований з декількома силовими агрегатами на вибір. У їх числі 2,2-літровий дизель Smartsteam потужністю 199 к.с. і моментом в 440 Нм, 3,5-літровий бензиновий мотор MPi на 268 сил і 3,5-літровий двигун GDi V6 потужністю 290 сил. Всі вони в стандартному виконанні працюють в парі з 8-ступінчастим "автоматом".

Продажі в Кореї нового Carnival почнуться вже найближчим часом, а на світові ринки новинка відправиться в ближче до кінця року.

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