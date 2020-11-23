Kia представила 'зовсім інший' Sportage 2022

Kia Motors представила на автосалоні в Гуанчжоу новий Sportage для Китаю. Глобальний варіант моделі, який продається, зокрема, і в Україні, дебютує пізніше в цьому або наступному році.

Як і раніше, китайський варіант "Спортейдж" має мало що спільного з інтернаціональною версією. А у порівнянні з попередньою моделлю новий кросовер відрізняється зміненою передньою і задньою частиною: зокрема, він отримав збільшену решітку радіатора, нову оптику і бампери, пише Motor1 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Салон 4,53-метрової новинки корейці не розсекретили, але відомо, що всередині автомобіль отримає пару великих екранів – віртуальну приладову панель і тачскрін мультимедіа. Також зміниться дизайн передньої панелі.

Під капотом нового кроссовера Kia встановлено 1,5-літровий турбомотор потужністю 150 к.с.

З оновленням китайський варіант кросовера зберіг своє "подвійне" ім'я – Sportage Ace. Випускати новинку продовжить спільне підприємство Dongfeng-Yueda-Kia.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що глобальний варіант Kia Sportage проходить на даний момент тестові випробування. Його прототип уже потрапляв у поле зору фотошпигунів.