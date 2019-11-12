Kia показала вбивцю Toyota Camry

Корейський виробник розкрив інформацію про новий бізнес-седан Kia K5, відомому на інших ринках як Kia Optima.
Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії. Новий бізнес-седан від Kia отримав яскраву зовнішність, збільшену колісну базу і широкий пакет опцій.
Kia K5 / Optima
kia.com
У порівнянні з попередником, новинка виросла в довжину на 50 мм (4905 мм) і в ширину на 25 мм (1860 мм). Величина колісної бази Kia K5 склала 2850 мм. В результаті модель стала більша за свого головного конкурента Toyota Camry (довжина – 4885 мм, база – 2825 мм). За рахунок зміни пропорцій і зменшення висоти кузова на 20 мм (1445мм) автомобіль став виглядати більш динамічно і спортивно.
Kia K5 виділяється стильною радіаторної решіткою і фарами химерної форми зі світлодіодними "зигзагами" денних ходових вогнів. Капот став більш рельєфним, а передній бампер отримав різко окреслені форми. Дзеркала перемістилися на дверні панелі, як у Kia Stinger.
В якості опції Kia K5 / Optima отримає панорамний скляний дах
kia.com
Від свого більшого побратима Kia K7 (Cadenza) новинка успадкувала оригінальні задні ліхтарі у вигляді світлодіодним стрічки. Хромований декор прикрашає не тільки задні стійки, але і оперізує нижню частину заднього скла.
Kia K5 / Optima
kia.com
Очікується, що новинка отримає атмосферний 2-літровий мотор і турбований двигун 1.6 T-GDI нового сімейства Smartstream. Також Kia К5 отримає версію з ГБО і гібридну модифікацію. У парі з цими моторами будуть працювати 6- і 8-ступінчасті "автомати".
Салон Kia K5 / Optima виглядає строго і лаконічно
kia.com
Для K5 будуть запропоновано великий вибір нових легкосплавних колісних дисків розмірністю від 16 до 19 дисків різних кольорів і малюнків. Дебют на "домашньому" ринку запланований на грудень цього року.
Ззаду Kia K5 / Optima прикрасили оригінальні світлодіодні ліхтарі
kia.com
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Toyota представила потужну спортивну версію популярного бізнес-седана.
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