Kia показала вбивцю Toyota Camry

Корейський виробник розкрив інформацію про новий бізнес-седан Kia K5, відомому на інших ринках як Kia Optima.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії. Новий бізнес-седан від Kia отримав яскраву зовнішність, збільшену колісну базу і широкий пакет опцій.

Kia K5 / Optima kia.com

У порівнянні з попередником, новинка виросла в довжину на 50 мм (4905 мм) і в ширину на 25 мм (1860 мм). Величина колісної бази Kia K5 склала 2850 мм. В результаті модель стала більша за свого головного конкурента Toyota Camry (довжина – 4885 мм, база – 2825 мм). За рахунок зміни пропорцій і зменшення висоти кузова на 20 мм (1445мм) автомобіль став виглядати більш динамічно і спортивно.

Kia K5 виділяється стильною радіаторної решіткою і фарами химерної форми зі світлодіодними "зигзагами" денних ходових вогнів. Капот став більш рельєфним, а передній бампер отримав різко окреслені форми. Дзеркала перемістилися на дверні панелі, як у Kia Stinger.

В якості опції Kia K5 / Optima отримає панорамний скляний дах kia.com

Від свого більшого побратима Kia K7 (Cadenza) новинка успадкувала оригінальні задні ліхтарі у вигляді світлодіодним стрічки. Хромований декор прикрашає не тільки задні стійки, але і оперізує нижню частину заднього скла.

Kia K5 / Optima kia.com

Очікується, що новинка отримає атмосферний 2-літровий мотор і турбований двигун 1.6 T-GDI нового сімейства Smartstream. Також Kia К5 отримає версію з ГБО і гібридну модифікацію. У парі з цими моторами будуть працювати 6- і 8-ступінчасті "автомати".

Салон Kia K5 / Optima виглядає строго і лаконічно kia.com

Для K5 будуть запропоновано великий вибір нових легкосплавних колісних дисків розмірністю від 16 до 19 дисків різних кольорів і малюнків. Дебют на "домашньому" ринку запланований на грудень цього року.

Ззаду Kia K5 / Optima прикрасили оригінальні світлодіодні ліхтарі kia.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Toyota представила потужну спортивну версію популярного бізнес-седана.

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