Kia показала "рентген" нового гібридного Sorento

Kia презентувала "рентген" нового 7-місного кросовера Sorento в гібридній Plug-in версії.

Про це повідомляє пресслужба компанії. На ілюстрації добре видно компоновку кросовера і розташування його основних вузлів й агрегатів. Зокрема, на "рентгені" видно, як батарея, паливний бак, двигун та електромотор інтегровані в структуру несучого кузова.

2021 Kia Sorento Plug-in Hybrid kiapressoffice.com

Під капотом Sorento Plug-in Hybrid розташовується гібридна силова установка з 1,6-літровим турбованим мотором з прямим уприскуванням T-GDi, який розвиває 180 к.с. і 265 Нм крутного моменту. Йому допомагає електромотор потужністю 67 кВт (91 к.с.) і крутний момент 304 Нм. Сумарна потужність силового агрегату досягає 265 л.с., а сукупний крутний момент становить 350 Нм. Так, новинка є найпотужнішим Sorento на європейському ринку.

2021 Kia Sorento Plug-in Hybrid kiapressoffice.com

Електромотор розташований між ДВС і коробкою передач. Система управління трансмісією Sorento Plug-in Hybrid може використовувати електропривід або обидва двигуни разом, а також використовувати передню пару коліс або всі чотири залежно від ситуації та дорожньої ситуації.

2021 Kia Sorento Plug-in Hybrid kiapressoffice.com

Живлення для електромотора забезпечує літій – полімерна батарея енергоємністю 13,8 кВт, розташована в ніші під підлогою між водієм і переднім пасажиром. Подібне розташування дозволило не тільки знизити центр ваги, але й зберегти корисний простір салону. Батарея має власний незалежний контур водяного охолодження.

2021 Kia Sorento Plug-in Hybrid kiapressoffice.com

Паливний бак на 67 літрів встановлений під другим рядом крісел, а зарядний пристрій на 3,3 кВт знаходиться під підлогою багажника. Так, у машині досить місця як для ніг пасажирів третього ряду, так і для багажу.

2021 Kia Sorento Plug-in Hybrid kiapressoffice.com

У разі складеного третього ряду сидінь об'єм багажного відділення становить 809 л, а у разі повністю заповненого пасажирами салону в багажному відділенні знайдеться ще 175 літрів для поклажі.

2021 Kia Sorento Plug-in Hybrid kiapressoffice.com

Новий Kia Sorento Hybrid з'явиться в продажу в європейських дилерів марки на початку 2021 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai і Kia готують конкурента Toyota Land Cruiser.