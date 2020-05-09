Kia показала покращенного суперника Toyota Land Cruiser
Позашляховик Kia Mohave Gravity – крутий всюдихід для суперництва з Toyota Land Cruiser та спорідненим Lexus LX. У суперники корейської моделі також можна записати новий Nissan Patrol.
Рамний позашляховик Kia Mohave (на деяких ринках представлений під ім'ям Borrego) з'явився в 2008 році. У 2019-му машину глибоко модернізували, завдяки чому модель можна навіть назвати автомобілем другої генерації. Але топова версія Gravity пішла ще далі.
Зовні такий позашляховик відрізняється від стандартного оновленого SUV іншою передньою решіткою і 20-дюймовими затемненими колісними дисками особливого дизайну. Зверніть увагу, у великого позашляховика Кіа на домашньому ринку є власна емблема з назвою моделі.
Салон Mohave у топовій модифікації Gravity отримав оздоблення алькантарою і амбієнтне підсвічування. Ще новинку можна обладнати цифровим щитком приладів, центральним сенсорним екраном на 12 дюймів та сучасними системами активної безпеки на кшталт стеження за розміткою і автоматичного гальмування. На вибір доступні 5-, 6- та 7-місна конфігурації салону.
Під капотом – турбований дизельний двигун V6 об'ємом 3 л на 260 к.с. та 560 Нм крутного моменту. Новий Mohave Gravity оцінили в стартові 45,5 тис. доларів. Головні суперники – Toyota LC 200, Lexus LX і нещодавно оновлений Nissan Patrol.
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