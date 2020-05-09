Kia показала покращенного суперника Toyota Land Cruiser

Позашляховик Kia Mohave Gravity – крутий всюдихід для суперництва з Toyota Land Cruiser та спорідненим Lexus LX. У суперники корейської моделі також можна записати новий Nissan Patrol.

Рамний позашляховик Kia Mohave (на деяких ринках представлений під ім'ям Borrego) з'явився в 2008 році. У 2019-му машину глибоко модернізували, завдяки чому модель можна навіть назвати автомобілем другої генерації. Але топова версія Gravity пішла ще далі.

Новий позашляховик Kia Mohave Gravity kia.com

Зовні такий позашляховик відрізняється від стандартного оновленого SUV іншою передньою решіткою і 20-дюймовими затемненими колісними дисками особливого дизайну. Зверніть увагу, у великого позашляховика Кіа на домашньому ринку є власна емблема з назвою моделі.

Новий позашляховик Kia Mohave Gravity kia.com

Салон Mohave у топовій модифікації Gravity отримав оздоблення алькантарою і амбієнтне підсвічування. Ще новинку можна обладнати цифровим щитком приладів, центральним сенсорним екраном на 12 дюймів та сучасними системами активної безпеки на кшталт стеження за розміткою і автоматичного гальмування. На вибір доступні 5-, 6- та 7-місна конфігурації салону.

Новий позашляховик Kia Mohave Gravity kia.com

Новий позашляховик Kia Mohave Gravity kia.com

Новий позашляховик Kia Mohave Gravity kia.com

Під капотом – турбований дизельний двигун V6 об'ємом 3 л на 260 к.с. та 560 Нм крутного моменту. Новий Mohave Gravity оцінили в стартові 45,5 тис. доларів. Головні суперники – Toyota LC 200, Lexus LX і нещодавно оновлений Nissan Patrol.

Kia Mohave 2008 kia.com

Nissan Patrol 2020 nissan-global.com

Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

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