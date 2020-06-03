Kia оновила компактний хетчбек Picanto

Компанія Kia показала європейську версію оновленого міського хетчбека Picanto. Новинка надійде в салони офіційних дилерів восени.

2021 Kia Picanto kia.com

Покупцям будуть запропоновані два бензинових 1-літрових двигуна – 67 і 100-сильний. Також для моделі підготували нову напівавтоматичну "механіку", яка стане альтернативою традиційному "автомату".

2021 Kia Picanto Х-Line kia.com

На "домашньому" ринку Picanto був відомий під ім'ям Morning, а після рестайлінгу він отримає позначення Morning Urban. Візуально новинку легко відрізнити по видозміненим дизайну передньої частини з новими LED-фарами і більш агресивному бамперу. Також змінилось облицювання радіатора, а протитуманні фари отримали хромовані оклади.

2021 Kia Picanto Х-Line kia.com

2021 Kia Picanto GT-Line kia.com

Аналогічним чином змінилося оформлення задньої частини, де можна виявити модернізовані ліхтарі з новим світлодіодним малюнком, нові горизонтальні рефлектори і дифузор, в який інтегрували здвоєні патрубки вихлопної системи. Доповнюють картину 16-дюймові диски з новим малюнком і хромована обробка вікон. Крім звичайної версії покупцям запропонують модифікацію Х-Line, яка отічается додатковим захисним обвісом, а також спортивну модифікацію GT-Line.

2021 Kia Picanto Х-Line kia.com

У салоні з'явилася оновлена інформаційно-розважальна система з 8-дюймовим екраном і можливістю підключення через Bluetooth двох "девайсів", нові матеріали і кольори обробки. На шкалі приладів з'явився 4,4-дюймовий дисплей, на який виводиться найбільш оперативна інформація для водія.

2021 Kia Picanto kia.com

Для корейських покупців новинка доступна з одним мотором – атмосферним 75-сильним, який пропонується з 4-ступінчастим "автоматом" або 5-ступінчастою "механікою". Новинку оцінили в $9760. Для моделі пропонується фірмова гарантія на 7 років або 160 тисяч км пробігу.

2021 Kia Picanto Х-Line kia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia готує бюджетний електромобіль дешевше Renault Sandero.