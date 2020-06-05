Українська телеведуча і амбасадор бренду Jaguar в Україні Катерина Осадча представила нову модель Jaguar F-Type.

Катя Осадча знялася у відео з Jaguar F-Type jaguar.ua

"Це авто спроектовано з емоцій, для яскравих і сценічних людей. У кузові Coupe або Cabriolet, воно ідеально для закоханих пар, де місце тільки для двох. Я – людина сцени, якщо ви також любите театральні спецефекти – це авто для вас", – підкреслює телеведуча.

Катя Осадча знялася у відео з Jaguar F-Type jaguar.ua

У відео бере участь повнопривідний F-Type з 2-літровим бензиновим двигуном потужністю 300 к.с. З його допомогою оновлена модель здатна розвинути швидкість до 250 км/год, а на розгін до першої "сотні" купе треуется 5,7 секунди.

Катя Осадча знялася у відео з Jaguar F-Type jaguar.ua

Катя Осадча знялася у відео з Jaguar F-Type jaguar.ua

"Ідеал на сцені, а ось справжнє життя відбувається за лаштунками. Ними в F-Type виступають інтелектуальні технології, орієнтовані на водія. Чим яскравіше власник авто – тим більш вражаючими повинні бути ці технології", – пояснила ведуча. Вбудована інформаційно-розважальна система Jaguar пов'язує власника із зовнішнім світом, а сучасна аудіосистема - це насичений звук улюблених треків в салоні.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Jaguar Land Rover анонсувала нові гібриди.