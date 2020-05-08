Картина маслом: елітні авто з України на парковці в Монако

Багаті українці нерідко відвідують Монако на своїх авто. А деякі співвітчизникам це князівство настільки сподобалося, що вони, схоже, вирішили навіть в ньому пересидіти карантин.

У всякому разі, на це вказує фото двох елітних автомобілів на українських номерах, знятих нещодавно на одній з парковок Монако.

Rolls-Royce Wraith і Mercedes SLS AMG з України на парковці в Монако instagram.com/ukraine_cars

І Rolls-Royce Wraith і Mercedes SLS AMG, стоять по кілька сотень тисяч доларів, хоча останній вже не випускається. У той же час саме цей Роллс-Ройс прославився в інтернеті кілька років тому – на ньому був помічений священик Києво-Печерської Лаври.

Той самий Rolls-Royce Wraith, помічений в 2017 році topgir.com.ua

Як видно, у обох автомобілів також індивідуальні номери. Реєстрація - київська.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що український продавець картоплі на Rolls-Royce взяв участь в драг-рейсингу.