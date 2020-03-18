Карлос Товарес: "Люди купували б електромобілі, якби це була хороша угода ..."

Пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з главою Groupe PSA Карлосом Товаресом.

В ході спілкування з керівником Groupe PSA йшлося про майбутнє автомобільної промисловості, коронавіруси, позитивних результатах Opel, розвитку групи PSA, злиття з FCA, глобальні тенденції та їх вплив на автомобілі.

Карлос Таварес psa.com

Карлос Таварес:

– Європейське журі AutoBest вибрало Opel Corsa кращої автомобільної покупкою року, і я хочу подякувати вам від імені Opel за цю нагороду. Багато працювали на цей успіх, і незабаром послідувало ще одне визнання PSA. Як ви знаєте, інше журі присудило перемогу ще одному нашому продукту – Peugeot 208.

Opel Corsa отримав престижну нагороду конкурсу AutoBest opel.com

Незважаючи на кризу з коронавірусів, наші європейські заводи працюють на повну потужність. Адже у нас велика кількість замовлень, тому що ми виробляємо дуже конкурентні продукти, які з'явилися на ринку в останні місяці. Це чинить великий тиск на ланцюжок поставок комплектуючих, і ми шукаємо спосіб впоратися з цим, перш ніж відбудеться її обрив через Китай.

Peugeot 208 став "Автомобілем року" в Європі peugeot.com

Ми всі бачимо паніку через коронавируса. Ось приклад з Fiat, з яким ми зіткнулися в Сербії. Виробництво було зупинено через брак деталей і комплектуючих з Китаю. Чи вважаєте ви, що зараз дуже вдалий час для європейських виробників подумати про зміну своєї системи закупівель в майбутньому?

Карлос Таварес:

– В даний час у нас близько 3-4% комплектуючих надходить з Китаю – по суті, дуже невелика кількість. Але в той же час ми знаємо, що в автомобілі в середньому близько 4000 деталей, і якщо не вистачає хоча б однієї, ми не зможемо його провести. Ми здійснюємо поставки комплектуючих з різних регіонів світу і ретельно контролюємо ланцюжок поставок. Я думаю, що це відноситься до всіх виробників в світі.

Наприклад, як у випадку з поставкою батарей для електрокарів ми вирішили, що нам потрібно розробити стратегію складання акумуляторів в Європі, щоб не залежати від Азії. Але це не має нічого спільного з коронавірусів.

Чи можете ви поділитися з нами новинами про злиття між PSA і FCA ?

Карлос Таварес:

– В даний час ми знаходимося на першій стадії процесу узгодження і підписання документів тривалістю від 12 до 15 місяців. У нас багато адміністративної роботи. Нам потрібно подати 24 заявки – ми вже подали 14, ми дотримуємося графіка і очікуємо не відстати від нього. До сих пір ми не отримали відповіді від старої адміністрації, якій подали ці заявки, але ми очікуємо, що він надійде в відведений час. Я б сказав, поки все добре.

PSA CEO Карлос Таварес (зліва) і FCA CEO Майк Менлі на церемонії підписання угоди про об'єднання psa.com

Чи є майбутнє, згідно зі стратегією PSA, у дизельних двигунів? Іншими словами, чи варто очікувати появи технології Евро7 на моторах PSA?

Карлос Таварес:

– В даний час частка дизельних двигунів в європейських продажах стабілізувалася на рівні трохи більше 30%. Ви знаєте, що у нас було більше 50%, але в останні місяці воно стабілізувалося – трохи вище 30%. Так що це покупці дають нам відповідь на ваше запитання.

Дивно, але у нас зараз виробництво дизельних двигунів йде повним ходом. Звичайно, ми внесли деякі зміни – перенесли обладнання з лінії бензинових двигунів на заводи з виробництва дизелів, і тепер з рештою дизельними потужностями ми працюємо на повному завантаженні. Що дивно, з огляду на, ситуацію кілька місяців тому.

Чи буде у нас Евро7? Звичайно буде. По крайней мере, для легких комерційних машин. Немає ясності щодо легкових автомобілів, так як це залежить від того, як будуть прогресувати закони і правила, і, в підсумку, знову ж буде залежати від вимог покупців. Тут повна демократія.

Попит на електромобілі в Європі зростає не дуже швидко. Їх частка в продажах як і раніше низька – близько 2%. Чи вважаєте ви, що це явний сигнал для виробників і політиків, що покупці не люблять електромобілі так сильно, і що ринок не готовий до електрифікації, як всі говорять?

Карлос Таварес:

– По-перше, покупець хоче бачити більш щільну мережу зарядних станцій. Він хоче бути спокійним і впевненим, що завжди зможе перезарядити батарею.

Друге – на деяких ринках продажі падають. Адже на європейському ринку електромобілі купують люди з екологічною свідомістю, а не прагматики. А останні купили б електромобіль, тільки якщо б це була хороша угода. Тобто формування ринку ще не завершено.

Третя частина проблеми, звичайно, полягає в тому, що ми хочемо запропонувати чисті, безпечні та доступні за ціною транспортні засоби, і попереду ще багато роботи, щоб зробити електромобілі конкурентоспроможними звичайним авто. До того ж думки споживачів про електромобілі все ще змінюються, а нам в цей час необхідно працювати над наявністю електромобілів в автосалонах.

Електричний Citroen Ami володіє запасом ходу 75 км і не вимагає наявності водійських прав citroen.com

Так що, є три мети – мережу, запас ходу і доступність, над якими ми повинні працювати. Але ми готові вже дати відповідь людям, які шукають міський транспорт. Нещодавно ми представили Citroen Ami, який є дуже доступним міським транспортним засобом з нульовим рівнем викидів, двома дверима, хорошою ергономікою, відмінною оглядовістю, дуже компактними розмірами. А за ціною 19,99 євро в місяць він такий же доступний, як мобільний телефон.

Як ви думаєте, як випадок з коронавірусів вплине на індустрію автошоу? У нас зараз цифрові прес-конференції та презентації, так що автомобільні шоу можуть виявитися більше не потрібні.

Карлос Таварес:

– Як людські істоти, ми повинні визнати, що прямий контакт приносить більше задоволення. Наша участь у Женевському автосалоні було скасовано в останню хвилину, тоді як коли чимало витрат вже були понесені. І питання в тому, хто заплатить за втрачені витрати на підготовку? Якщо у нас не буде справедливого ставлення до цієї проблеми, то більшість акціонерів PSA, безумовно, будуть обережні в майбутньому і віддадуть перевагу уникнути непотрібної витрати значної частини своїх грошей, якщо організатори автошоу не підуть назустріч.

Восени минулого року ви сказали, що 40% вартості електромобілів становить закупівля автомобільних акумуляторів в Китаї. Яка ситуація зараз?

Карлос Таварес:

– Ми готуємо спільні підприємства з розробки та виробництва електродвигунів, трансмісій, редукторів і акумуляторних модулів за підтримки урядів Німеччини та Франції. Це дозволить забезпечити контроль не тільки за витратами і якістю комплектуючих, але і за поставками, щоб уникнути майбутніх ризиків.

Раніше ми заявляли в AutoBest, що друга половина 2020 року і 2021 рік будуть вирішальними для проникнення електрифікації в маси. А як ви оцінюєте цей період електрифікації?

Карлос Таварес:

– Зараз не стоїть питання про гонку між тими, хто має електромобілі, і тими, хто цього не робить. Тепер змагання ведеться за ціну електромобілів. З цього моменту і до 2025 року ви або знайдете спосіб продавати електромобілі за доступною ціною, або будете змушені працювати в збиток. І якщо ви не конкурентоспроможні, весь бізнес компанії впаде. Тому зараз нам потрібно зосередитися на зниженні вартості електромобілів, щоб забезпечити майбутню прибутковість. Це є досить складним і напруженим справою, але моя команда і я дуже хочемо очолити цю битву.

Peugeot e208 peugeot.com

Що показують дослідження PSA? Що найбільше турбує середнього європейського покупця, коли мова заходить про електромобілі?

Карлос Таварес:

– Коли мої друзі запитують мене, що купити – бензин, дизель або електромобіль, я відповідаю іронічно: "Я не знаю, запитаєте законодавців". Покупець хоче стабільності в законах і нормах. Як він зважиться віддати сьогодні гроші за дорогу покупку, якщо вона не буде відповідати майбутнім законам і не зможе забезпечити йому свободу пересування?

Вони також повинні розуміти, що електрифікація – це всерйоз, а це станеться, якщо уряду будуть вкладати кошти в інфраструктуру. Чи буде це так і чи будуть ціни на електроенергію стабільними? А як будуть отримувати доходи в майбутньому компанії, які сьогодні заробляють 440 млрд євро на продажах бензину і дизельного палива?

З іншого боку, покупці хочуть більшого асортименту, більш доступних цін і кращої продуктивності. Звичайно, це наша робота, але ми не можемо зробити це самі, якщо результат не вкладається в законодавчі норми.

Технічно ми хочемо дати якомога більше енергії автомобілів наступного покоління. Це вимагає як внесення змін у конструкцію, так і в хімічні процеси в акумуляторах.

Яким ви вважаєте достатній запас ходу? Ви тільки що представили Citroen Ami з автономністю всього 75 км, але у вас вже є Opel Corsa-е і Peugeot е208 з запасом ходу більше 300 км. Чи є ознаки того, що європейський покупець хоче якомога більшої автономності, або він купує його для певної мети, а не для того, щоб їздити з Парижа до Ліона один раз на рік?

Карлос Таварес:

– Потреби клієнтів важливі для нас, але це не найскладніше. Ясно, що якщо ви живете в Парижі і їздите на роботу і назад, то вам не потрібно більше 75 км запасу ходу. Поїхати в театр, в магазин, до друзів на іншому кінці міста ... Коли ж ми говоримо про Peugeot e208 і Opel Corsa-e або про гібридних автомобілях С-класу, тут інша справа. Це може бути і друга, і третя машина в родині, або зовсім єдина. Якщо це друга, то може призначатися для пересування по місту і наїжджати близько 60 км в будній день. І для такого режиму, плюс невеликі виїзди по вихідним, цілком достатньо автомобіля з автономністю близько 200-300 км.

Блоки літій-іонної батареї ємністю 50 кВтг розташовані під підлогою салону Opel Corsa-e. Заявлений пробіг на одній зарядці - 330 км по циклу WLTP opel.com

Але якщо це великий сімейний автомобіль, і вам потрібно вивозити сім'ю на триденні вихідні, вам знадобиться велика машина, з великим багажником і можливістю проїхати 400 – 500 км до кінцевого пункту призначення з короткими перервами на каву та відпочинок. Це означає, що вам буде потрібно автономність від 500 до 600 км і досить ефективна і потужна система зарядки акумуляторів. Але ось ще один важливий момент – як далеко зайдуть європейські парламентарії зі своїм баченням свободи пересування для громадян? Чи не скажуть вони завтра, що можна проїхати 600 км без зупинки на 30-45 хвилин? І це ми теж повинні передбачити.

Як ви бачите еволюцію бренду DS ?

Карлос Таварес:

– Ми почали в 2014 році і через 6 років я дуже задоволений DS 7 Crossback і DS 3 Crossback, які досягли значних успіхів не тільки з точки зору продажів в своєму сегменті, але і з точки зору прибутковості. Але ми все ще далекі від того, чого хочемо досягти.

Седан DS 9 буде змагатися з Audi, BMW і Mercedes-Benz dsautomobiles.com

Як ви знаєте, нещодавно ми продемонстрували новий флагманський седан DS 9. Я думаю, він вам сподобається. Він сильно вплине на імідж бренду. Ми не поспішаємо, ми будемо дивитися не тільки на обсяг продажів, але і на якість продукції і рентабельність. Ми будемо терпляче продовжувати в правильному напрямку.

Спеціально для АвтоОБОЗ підготував Олег Василевський, член журі конкурсу AutoBest від України

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