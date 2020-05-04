Карантин не перешкода: які авто купували українці в квітні

Незважаючи на карантин, в квітні українці продовжували купувати нові автомобілі. За місяць на облік було поставлено 3,7 тисячі новеньких легкових авто, повідомляє Асоціація Укравтопром.

Незважаючи на те, що купівельна активність через карантин знизилася вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник не є антирекордом, – продажи в минулі роки були нижче. Так що, можна з упевненістю сказати, що нинішній спад – явище тимчасове і після відновлення ділової активності продажі зростатимуть.

Третій місяць поспіль трійка лідерів українського ринку не змінюється: Renault, Toyota і Kia. Цікаво, що роком раніше квітневий рейтинг очолювали ці ж компанії в аналогічному порядку.

Бестселером місяці став Renault Duster з результатом 278 автомобілів renault.ua

Несподівано за підсумками квітня на четверте місце піднявся бренд BMW, в минулому році займав 9-у позицію, а в попередньому місяці – 13-ма. Здивував і Mercedes-Benz, один з небагатьох брендів, що продемонстрували зростання продажів, показавши шостий результат місяця. Роком раніше Mercedes-Benz займав 14-й рядок рейтингу, а в березні цього року був 11-м.

Топ-10 брендів квітня 2020 виглядає наступним чином:

Renault – 771 шт.

Toyota – 428 шт.

Kia – 259 шт.

BMW – 184 шт.

Skoda – 180 шт.

Mercedes-Benz – 177 шт.

Mazda – 173 шт.

Nissan – 133 шт.

Peugeot – 131 шт.

Hyundai – 121 шт.

Всього з початку 2020 року на українському ринку було зареєстровано майже 24 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але в даному випадку цей незначний спад обумовлений карантином.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Німеччині вже відновили свою роботу дилерські центри.