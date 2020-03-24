Карантин не перешкода! Відвідайте 15 автомобільних музеїв не виходячи з дому

Введення карантину не завадить цікаво і корисно провести своє дозвілля, не виходячи з дому.
АвтоОбоз cобрал для вас добірку віртуальних автомобільних музеїв, які варто відвідати, поки ви сидите вдома. Отже, сідаємо в зручне крісло і вирушаємо в дорогу, просто натиснувши на відповідне посилання!
BMW Zentrum, США
Крім великого музею в рідному Мюнхені, у компанії BMW є ще один музей, який розташовується в місті Спартанбург, штат Південна Кароліна.
Автомобільні музеї світу
bmw.com
Тут на початку 90-х років минулого століття був побудований сучасний завод, здатний задовольнити потреби американського ринку. У 1994 році з конвеєра зійшов перший автомобіль – седан BMW 318i. А 2017 року на заводі в Спартанбурге відзначили випуск 4-мільйонного авто.
Honda Collection Hall, Японія
Виставковий комплекс Honda Collection Hall в Монтегю – рідний дім для всіх фанів Honda. У колекції зібрані не тільки близько 300 автомобілів, але і мотоцикли, двигуни, масштабні моделі і, звичайно ж, знамениті роботи.
Mazda Museum, Японія
У Хіросімі розташована штаб-квартира компанії Mazda, поруч з якою знаходиться фірмовий музей з багатою спадщиною марки. До речі, в цьому році компанія відзначає своє 100-річчя.
Автомобільні музеї світу
media.mazda.com
У колекції можна побачити класичні моделі, гоночні боліди, а також спеціальну експозицію, присвячену еволюції двигунів, включаючи знамениті роторні мотори Ванкеля.
Mercedes-Benz Museum, Німеччина
Експозиція музею Mercedes-Benz в Штутгарті нараховує понад 160 автомобілів і півтори тисячі інших експонатів. Будівля зі скла і алюмінію зверху нагадує трилисник, натякаючи на фірмову трипроменеву зірку. На 42-метрову висоту відвідувачів доставляє спеціальний ліфт.
Автомобільні музеї світу
media.daimler.com
Переходячи із залу в зал, гості поступово спускаються вниз по спіралеподібним пандусах, За задумом архітекторів будівлі, це повинно надавати йому схожість зі структурою ДНК. Музей був відкритий в 2006 році і з тих пір став одним з найбільш відвідуваних в автомобільних зборів в світі.
McLaren Technology Centre, Великобританія
У колекції Технологічного центру компанії McLaren є на що подивитися. Тут зібрана вражаюча колекція класичних гоночних машин, а також суперкари, які компанія випускала за час свого існування.
Автомобільні музеї світу
mclaren.com
Museo Ferrari, Італія
У штаб-квартирі компанії Ferrari в Маранелло є фірмовий музей, який розповідає про історію перемог знаменитої італійської марки. Тут можна побачити як дорожні моделі різних років, так і знамениті гоночні боліди, включаючи формульні боліди багатьох легенд автоспорту, включаючи Міхаеля Шумахера.
Автомобільні музеї світу
ferrari.com
Museo Horacio Pagani, Італія
Музей компанії Pagani досить скоромний за своїми розмірами, що ні в якій мірі не применшує його достоїнств. Тут зібрані моделі суперкарів Pagani різних років. Наприклад, тут можна побачити ранні версії моделі Zonda, прототипи гіперкара Huayra, а також різні інші цікаві експонати.
Museo Lamborghini, Італія
Музей Lamborghini розташований недалеко від головного офісу компанії, в Санта Агата. Тут зібрані різні моделі від класичної Miura до унікального в своєму роді 4-дверного переднемоторного суперкара Estoque. В чудовому зібранні музею можна простежити всю історію розвитку марки, а також побачити ексклюзивні зразки.
Автомобільні музеї світу
lamborghini.com
На початку 90-х в Боулінг Грін, штат Кентуккі, відчинив свої двері "Національний музей Corvette". Його поява тут зовсім не випадково – поблизу знаходиться завод концерну General Motors, де протягом півстоліття збирають культову модель Corvette.
Автомобільні музеї світу
corvettemuseum.org
У 2014-му музей сильно постраждав через карстові пустоти. Вісім машин буквально провалилися під землю. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а через кілька місяців після того, що сталося музей знову відкрився для відвідувачів. Страхова компанія відшкодувала збиток, а машини після реставрації зайняли своє місце в експозиції.
Panoz Museum, США
У штаті Джорджія є невеликий, але дуже цікавий музей компанії Panoz. Тут можна познайомитися з історією цієї американської марки, а також побачити спорткари Avezzano, Esperante GTR-1 і інші цікаві спортивні та гоночні машини.
Petersen Automotive Museum, США
Жоден віртуальний тур не замінить особистого відвідування одного з кращих автомобільних музеїв в США. Petersen Museum відкрився в Лос-Анджелесі в 1994 році. На сьогоднішній день його колекція налічує понад 300 антикварних і класичних автомобілів різних років випуску.
Автомобільні музеї світу
petersen.org
Крім того, тут зібрана велика кількість різних автомобільних аксесуарів і предметів старовини. У музею є дуже хороший сайт, який дозволить на кілька годин зануритися в світ автомобільної історії.
Porsche Museum, Німеччина
Довгий час у компанії Porsche був досить скоромний музей. Але в січні 2009 року відбулася церемонія офіційного відкриття нового сучасного музейного комплексу. Він розташувався недалеко від штаб-квартири компанії.
Автомобільні музеї світу
porsche.com
Тепер шанувальники марки можуть в повній мірі оцінити масштаби і творчий геній сім'ї Порше, познайомитися з унікальними моделями початку минулого століття, титулованими гоночними болідами, прототипами і суперкарами Porsche. Багато цікавої інформації можна дізнатися на фірмовому сайті музею.
Skoda Museum, Чехія
Музей марки в Млада-Болеславі став першим в Чехії автомобільним музеєм, який пропонує віртуальний тур за допомогою сервісу Google Street View.
Автомобільні музеї світу
skoda.com
В ході онлайн-екскурсії можна детально ознайомитися з експозицією музею, а також відчути себе за кермом класичних автомобілів марки – в будь-який час доби з будь-якої точки світу.
Toyota Automobile Museum, Японія
Автомобільний музей Toyota в місті Наґакуте – це унікальне зібрання не тільки автомобілів марки Toyota, а й справжня скарбниця раритетів японського автопрому. Тільки тут можна в повній мірі оцінити шлях, який пройшла автомобільна галузь Країни Вранішнього Сонця. Окремі екземпляри колекції збереглися в єдиному екземплярі. А зустрічає відвідувачів первісток марки Toyota – седан Model AA, випущений в 1936 році. У музею є хороший сайт з зручним меню.
Volvo Museum, Швеція
Якщо вам доведеться побувати в Гетеборзі, то не пошкодуйте часу і загляньте в фірмовий музей компанії Volvo. Тут зібрана унікальна колекція автомобілів марки, починаючи з першого Volvo 1927 року до сучасних моделей. Незважаючи на те, що сьогодні легкові і комерційні машини виробляються різними компаніями, в колекції музею є найрізноманітніша техніка, в тому числі вантажівки і автобуси.
Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в США виявили колекцію з 50 старовинних і класичних авто.
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