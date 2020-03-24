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24 березня • оновлено в 08:10
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Карантин не перешкода! Відвідайте 15 автомобільних музеїв не виходячи з дому

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Введення карантину не завадить цікаво і корисно провести своє дозвілля, не виходячи з дому.

АвтоОбоз cобрал для вас добірку віртуальних автомобільних музеїв, які варто відвідати, поки ви сидите вдома. Отже, сідаємо в зручне крісло і вирушаємо в дорогу, просто натиснувши на відповідне посилання!

BMW Zentrum, США

Крім великого музею в рідному Мюнхені, у компанії BMW є ще один музей, який розташовується в місті Спартанбург, штат Південна Кароліна.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

bmw.com

Тут на початку 90-х років минулого століття був побудований сучасний завод, здатний задовольнити потреби американського ринку. У 1994 році з конвеєра зійшов перший автомобіль – седан BMW 318i. А 2017 року на заводі в Спартанбурге відзначили випуск 4-мільйонного авто.

Honda Collection Hall, Японія

Виставковий комплекс Honda Collection Hall в Монтегю – рідний дім для всіх фанів Honda. У колекції зібрані не тільки близько 300 автомобілів, але і мотоцикли, двигуни, масштабні моделі і, звичайно ж, знамениті роботи.

Mazda Museum, Японія

У Хіросімі розташована штаб-квартира компанії Mazda, поруч з якою знаходиться фірмовий музей з багатою спадщиною марки. До речі, в цьому році компанія відзначає своє 100-річчя.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

media.mazda.com

У колекції можна побачити класичні моделі, гоночні боліди, а також спеціальну експозицію, присвячену еволюції двигунів, включаючи знамениті роторні мотори Ванкеля.

Mercedes-Benz Museum, Німеччина

Експозиція музею Mercedes-Benz в Штутгарті нараховує понад 160 автомобілів і півтори тисячі інших експонатів. Будівля зі скла і алюмінію зверху нагадує трилисник, натякаючи на фірмову трипроменеву зірку. На 42-метрову висоту відвідувачів доставляє спеціальний ліфт.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

media.daimler.com

Переходячи із залу в зал, гості поступово спускаються вниз по спіралеподібним пандусах, За задумом архітекторів будівлі, це повинно надавати йому схожість зі структурою ДНК. Музей був відкритий в 2006 році і з тих пір став одним з найбільш відвідуваних в автомобільних зборів в світі.

McLaren Technology Centre, Великобританія

У колекції Технологічного центру компанії McLaren є на що подивитися. Тут зібрана вражаюча колекція класичних гоночних машин, а також суперкари, які компанія випускала за час свого існування.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

mclaren.com

Museo Ferrari, Італія

У штаб-квартирі компанії Ferrari в Маранелло є фірмовий музей, який розповідає про історію перемог знаменитої італійської марки. Тут можна побачити як дорожні моделі різних років, так і знамениті гоночні боліди, включаючи формульні боліди багатьох легенд автоспорту, включаючи Міхаеля Шумахера.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

ferrari.com

Museo Horacio Pagani, Італія

Музей компанії Pagani досить скоромний за своїми розмірами, що ні в якій мірі не применшує його достоїнств. Тут зібрані моделі суперкарів Pagani різних років. Наприклад, тут можна побачити ранні версії моделі Zonda, прототипи гіперкара Huayra, а також різні інші цікаві експонати.

Museo Lamborghini, Італія

Музей Lamborghini розташований недалеко від головного офісу компанії, в Санта Агата. Тут зібрані різні моделі від класичної Miura до унікального в своєму роді 4-дверного переднемоторного суперкара Estoque. В чудовому зібранні музею можна простежити всю історію розвитку марки, а також побачити ексклюзивні зразки.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

lamborghini.com

National Corvette Museum, США

На початку 90-х в Боулінг Грін, штат Кентуккі, відчинив свої двері "Національний музей Corvette". Його поява тут зовсім не випадково – поблизу знаходиться завод концерну General Motors, де протягом півстоліття збирають культову модель Corvette.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

corvettemuseum.org

У 2014-му музей сильно постраждав через карстові пустоти. Вісім машин буквально провалилися під землю. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а через кілька місяців після того, що сталося музей знову відкрився для відвідувачів. Страхова компанія відшкодувала збиток, а машини після реставрації зайняли своє місце в експозиції.

Panoz Museum, США

У штаті Джорджія є невеликий, але дуже цікавий музей компанії Panoz. Тут можна познайомитися з історією цієї американської марки, а також побачити спорткари Avezzano, Esperante GTR-1 і інші цікаві спортивні та гоночні машини.

Petersen Automotive Museum, США

Жоден віртуальний тур не замінить особистого відвідування одного з кращих автомобільних музеїв в США. Petersen Museum відкрився в Лос-Анджелесі в 1994 році. На сьогоднішній день його колекція налічує понад 300 антикварних і класичних автомобілів різних років випуску.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

petersen.org

Крім того, тут зібрана велика кількість різних автомобільних аксесуарів і предметів старовини. У музею є дуже хороший сайт, який дозволить на кілька годин зануритися в світ автомобільної історії.

Porsche Museum, Німеччина

Довгий час у компанії Porsche був досить скоромний музей. Але в січні 2009 року відбулася церемонія офіційного відкриття нового сучасного музейного комплексу. Він розташувався недалеко від штаб-квартири компанії.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

porsche.com

Тепер шанувальники марки можуть в повній мірі оцінити масштаби і творчий геній сім'ї Порше, познайомитися з унікальними моделями початку минулого століття, титулованими гоночними болідами, прототипами і суперкарами Porsche. Багато цікавої інформації можна дізнатися на фірмовому сайті музею.

Skoda Museum, Чехія

Музей марки в Млада-Болеславі став першим в Чехії автомобільним музеєм, який пропонує віртуальний тур за допомогою сервісу Google Street View.

Автомобільні музеї світу

Автомобільні музеї світу

skoda.com

В ході онлайн-екскурсії можна детально ознайомитися з експозицією музею, а також відчути себе за кермом класичних автомобілів марки – в будь-який час доби з будь-якої точки світу.

Toyota Automobile Museum, Японія

Автомобільний музей Toyota в місті Наґакуте – це унікальне зібрання не тільки автомобілів марки Toyota, а й справжня скарбниця раритетів японського автопрому. Тільки тут можна в повній мірі оцінити шлях, який пройшла автомобільна галузь Країни Вранішнього Сонця. Окремі екземпляри колекції збереглися в єдиному екземплярі. А зустрічає відвідувачів первісток марки Toyota – седан Model AA, випущений в 1936 році. У музею є хороший сайт з зручним меню.

Volvo Museum, Швеція

Якщо вам доведеться побувати в Гетеборзі, то не пошкодуйте часу і загляньте в фірмовий музей компанії Volvo. Тут зібрана унікальна колекція автомобілів марки, починаючи з першого Volvo 1927 року до сучасних моделей. Незважаючи на те, що сьогодні легкові і комерційні машини виробляються різними компаніями, в колекції музею є найрізноманітніша техніка, в тому числі вантажівки і автобуси.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в США виявили колекцію з 50 старовинних і класичних авто.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
ретро авто новини Mazda Skoda BMW Mercedes-Benz Lamborghini Ferrari Toyota Volvo Porsche Chevrolet McLaren
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