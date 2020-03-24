Карантин не перешкода! Відвідайте 15 автомобільних музеїв не виходячи з дому

Введення карантину не завадить цікаво і корисно провести своє дозвілля, не виходячи з дому.

АвтоОбоз cобрал для вас добірку віртуальних автомобільних музеїв, які варто відвідати, поки ви сидите вдома. Отже, сідаємо в зручне крісло і вирушаємо в дорогу, просто натиснувши на відповідне посилання!

BMW Zentrum, США

Крім великого музею в рідному Мюнхені, у компанії BMW є ще один музей, який розташовується в місті Спартанбург, штат Південна Кароліна.

Автомобільні музеї світу bmw.com

Тут на початку 90-х років минулого століття був побудований сучасний завод, здатний задовольнити потреби американського ринку. У 1994 році з конвеєра зійшов перший автомобіль – седан BMW 318i. А 2017 року на заводі в Спартанбурге відзначили випуск 4-мільйонного авто.

Honda Collection Hall, Японія

Виставковий комплекс Honda Collection Hall в Монтегю – рідний дім для всіх фанів Honda. У колекції зібрані не тільки близько 300 автомобілів, але і мотоцикли, двигуни, масштабні моделі і, звичайно ж, знамениті роботи.

Mazda Museum, Японія

У Хіросімі розташована штаб-квартира компанії Mazda, поруч з якою знаходиться фірмовий музей з багатою спадщиною марки. До речі, в цьому році компанія відзначає своє 100-річчя.

Автомобільні музеї світу media.mazda.com

У колекції можна побачити класичні моделі, гоночні боліди, а також спеціальну експозицію, присвячену еволюції двигунів, включаючи знамениті роторні мотори Ванкеля.

Mercedes-Benz Museum, Німеччина

Експозиція музею Mercedes-Benz в Штутгарті нараховує понад 160 автомобілів і півтори тисячі інших експонатів. Будівля зі скла і алюмінію зверху нагадує трилисник, натякаючи на фірмову трипроменеву зірку. На 42-метрову висоту відвідувачів доставляє спеціальний ліфт.

Автомобільні музеї світу media.daimler.com

Переходячи із залу в зал, гості поступово спускаються вниз по спіралеподібним пандусах, За задумом архітекторів будівлі, це повинно надавати йому схожість зі структурою ДНК. Музей був відкритий в 2006 році і з тих пір став одним з найбільш відвідуваних в автомобільних зборів в світі.

McLaren Technology Centre, Великобританія

У колекції Технологічного центру компанії McLaren є на що подивитися. Тут зібрана вражаюча колекція класичних гоночних машин, а також суперкари, які компанія випускала за час свого існування.

Автомобільні музеї світу mclaren.com

Museo Ferrari, Італія

У штаб-квартирі компанії Ferrari в Маранелло є фірмовий музей, який розповідає про історію перемог знаменитої італійської марки. Тут можна побачити як дорожні моделі різних років, так і знамениті гоночні боліди, включаючи формульні боліди багатьох легенд автоспорту, включаючи Міхаеля Шумахера.

Автомобільні музеї світу ferrari.com

Museo Horacio Pagani, Італія

Музей компанії Pagani досить скоромний за своїми розмірами, що ні в якій мірі не применшує його достоїнств. Тут зібрані моделі суперкарів Pagani різних років. Наприклад, тут можна побачити ранні версії моделі Zonda, прототипи гіперкара Huayra, а також різні інші цікаві експонати.

Museo Lamborghini, Італія

Музей Lamborghini розташований недалеко від головного офісу компанії, в Санта Агата. Тут зібрані різні моделі від класичної Miura до унікального в своєму роді 4-дверного переднемоторного суперкара Estoque. В чудовому зібранні музею можна простежити всю історію розвитку марки, а також побачити ексклюзивні зразки.

Автомобільні музеї світу lamborghini.com

National Corvette Museum, США

На початку 90-х в Боулінг Грін, штат Кентуккі, відчинив свої двері "Національний музей Corvette". Його поява тут зовсім не випадково – поблизу знаходиться завод концерну General Motors, де протягом півстоліття збирають культову модель Corvette.

Автомобільні музеї світу corvettemuseum.org

У 2014-му музей сильно постраждав через карстові пустоти. Вісім машин буквально провалилися під землю. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а через кілька місяців після того, що сталося музей знову відкрився для відвідувачів. Страхова компанія відшкодувала збиток, а машини після реставрації зайняли своє місце в експозиції.

Panoz Museum, США

У штаті Джорджія є невеликий, але дуже цікавий музей компанії Panoz. Тут можна познайомитися з історією цієї американської марки, а також побачити спорткари Avezzano, Esperante GTR-1 і інші цікаві спортивні та гоночні машини.

Petersen Automotive Museum, США

Жоден віртуальний тур не замінить особистого відвідування одного з кращих автомобільних музеїв в США. Petersen Museum відкрився в Лос-Анджелесі в 1994 році. На сьогоднішній день його колекція налічує понад 300 антикварних і класичних автомобілів різних років випуску.

Автомобільні музеї світу petersen.org

Крім того, тут зібрана велика кількість різних автомобільних аксесуарів і предметів старовини. У музею є дуже хороший сайт, який дозволить на кілька годин зануритися в світ автомобільної історії.

Porsche Museum, Німеччина

Довгий час у компанії Porsche був досить скоромний музей. Але в січні 2009 року відбулася церемонія офіційного відкриття нового сучасного музейного комплексу. Він розташувався недалеко від штаб-квартири компанії.

Автомобільні музеї світу porsche.com

Тепер шанувальники марки можуть в повній мірі оцінити масштаби і творчий геній сім'ї Порше, познайомитися з унікальними моделями початку минулого століття, титулованими гоночними болідами, прототипами і суперкарами Porsche. Багато цікавої інформації можна дізнатися на фірмовому сайті музею.

Skoda Museum, Чехія

Музей марки в Млада-Болеславі став першим в Чехії автомобільним музеєм, який пропонує віртуальний тур за допомогою сервісу Google Street View.

Автомобільні музеї світу skoda.com

В ході онлайн-екскурсії можна детально ознайомитися з експозицією музею, а також відчути себе за кермом класичних автомобілів марки – в будь-який час доби з будь-якої точки світу.

Toyota Automobile Museum, Японія

Автомобільний музей Toyota в місті Наґакуте – це унікальне зібрання не тільки автомобілів марки Toyota, а й справжня скарбниця раритетів японського автопрому. Тільки тут можна в повній мірі оцінити шлях, який пройшла автомобільна галузь Країни Вранішнього Сонця. Окремі екземпляри колекції збереглися в єдиному екземплярі. А зустрічає відвідувачів первісток марки Toyota – седан Model AA, випущений в 1936 році. У музею є хороший сайт з зручним меню.

Volvo Museum, Швеція

Якщо вам доведеться побувати в Гетеборзі, то не пошкодуйте часу і загляньте в фірмовий музей компанії Volvo. Тут зібрана унікальна колекція автомобілів марки, починаючи з першого Volvo 1927 року до сучасних моделей. Незважаючи на те, що сьогодні легкові і комерційні машини виробляються різними компаніями, в колекції музею є найрізноманітніша техніка, в тому числі вантажівки і автобуси.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в США виявили колекцію з 50 старовинних і класичних авто.

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