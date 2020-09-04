Каньє Вест купив український всюдихід Sherp для репера 2 Chainz

Стас Сіділєв Новини 09:42, 4.09.2020 Оновлено: 09:54, 4.09.2020

Репер Каньє Вест на день народження реперу і своєму другові 2 Chainz подарував незвичайний транспортний засіб – український всюдихід Sherp PRO ATV.

За інформацією Top Gir, автомобіль обійшовся виконавцю в $120 000. Від стандартного виконання конкретний позашляховик українського виробництва відрізняється особливою чорною фарбою і табличкою з уривком із Біблії.

Sherp PRO ATV коштує $120 000.
Фото: topgir.com.ua

Всюдиходи Sherp дуже популярні за межами України – в Європі і, особливо, в США. Навіть безпосередньо в гаражі Каньє Веста кілька таких авто. Ці транспортні засоби стали популярними завдяки видатним здібностям на бездоріжжі.

Кузов авто чомусь прикрасили уривком із Біблії.
Фото: topgir.com.ua
У США багато всюдиходів Sherp.
Фото: topgir.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, китайська компанія Chery показала свій найдорожчий позашляховик, який став флагманом модельного ряду.

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