Каньє Вест купив український всюдихід Sherp для репера 2 Chainz

Репер Каньє Вест на день народження реперу і своєму другові 2 Chainz подарував незвичайний транспортний засіб – український всюдихід Sherp PRO ATV.

За інформацією Top Gir, автомобіль обійшовся виконавцю в $120 000. Від стандартного виконання конкретний позашляховик українського виробництва відрізняється особливою чорною фарбою і табличкою з уривком із Біблії.

Sherp PRO ATV коштує $120 000. Фото: topgir.com.ua

Всюдиходи Sherp дуже популярні за межами України – в Європі і, особливо, в США. Навіть безпосередньо в гаражі Каньє Веста кілька таких авто. Ці транспортні засоби стали популярними завдяки видатним здібностям на бездоріжжі.

Кузов авто чомусь прикрасили уривком із Біблії. Фото: topgir.com.ua

У США багато всюдиходів Sherp. Фото: topgir.com.ua

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