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Каньє Вест купив український всюдихід Sherp для репера 2 Chainz

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
2,3 т.
Каньє Вест подарував 2 Chainz український всюдихід

Каньє Вест подарував 2 Chainz український всюдихід.

Репер Каньє Вест на день народження реперу і своєму другові 2 Chainz подарував незвичайний транспортний засіб – український всюдихід Sherp PRO ATV.

За інформацією Top Gir, автомобіль обійшовся виконавцю в $120 000. Від стандартного виконання конкретний позашляховик українського виробництва відрізняється особливою чорною фарбою і табличкою з уривком із Біблії.

Sherp PRO ATV коштує $120 000.

Sherp PRO ATV коштує $120 000. Фото: topgir.com.ua

Всюдиходи Sherp дуже популярні за межами України – в Європі і, особливо, в США. Навіть безпосередньо в гаражі Каньє Веста кілька таких авто. Ці транспортні засоби стали популярними завдяки видатним здібностям на бездоріжжі.

Кузов авто чомусь прикрасили уривком із Біблії.

Кузов авто чомусь прикрасили уривком із Біблії. Фото: topgir.com.ua

У США багато всюдиходів Sherp.

У США багато всюдиходів Sherp. Фото: topgir.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, китайська компанія Chery показала свій найдорожчий позашляховик, який став флагманом модельного ряду.

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