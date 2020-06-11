Канадець прилетів до Німеччини, щоб поскаржитися на свій Mercedes

Канадець Да Тонг Янг і його дружина Гіфанг Хао у 2017 році купили новий Mercedes-Benz S-Class за 108 тис. доларів США. Подружжя вважало, що після цього вони стали власниками найбезпечнішого розкішного седана, але через рік з'ясувалося, що це зовсім не так, повідомляє Richmond News.

Під час однієї з поїздок (на пробігу у 6 400 км) кермо Мерседеса раптово заблокувався, що спричинило за собою ДТП – водій не впорався з керуванням і автомобіль врізався у бетонну стіну. У сервісі місцевого дилера, у якого був куплений седан, механіки вирішили проблему – вони замінили систему рульового управління і віддали автомобіль власникам, заявивши, що він повністю безпечний і готовий знову до експлуатації. Проте, господарів це не влаштувало – вони зажадали повернути їхні гроші чи ж замінити зламане авто на нове.

Власник на фоні свого Мерседеса richmond-news.com

Янг і його дружина були впевнені, що навіть після ремонту на машині їздити небезпечно. Однак на їхні умови представники марки не пішли, тому подали на дилера позов до суду, вимагаючи не тільки компенсацію за понесені витрати, а й відшкодування морального збитку. Втім, і це не допомогло.

Не добившись свого, Ян сіл на літак і відправився у у Штутгарт, де знаходиться штаб-квартира Mercedes, щоб на місці поговорити з представником компанії. Він зустрівся з одним з менеджерів і розповів про свою проблему, але у відповідь пізніше отримав лише електронного листа, в якому йшлося про те, що його справа буде розглянута. Тим часом проблемний Мерседес знаходиться в гаражі власників, які категорично відмовляється його використовувати.

"Битва, в якій ми боремося, і поїздка до Німеччини, не є чимось ексцентричним. Ми просто шукаємо справедливості і для нас, і для інших водіїв, які, ймовірно, були або будуть у подібній ситуації", – прокоментував Ян.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в ході протестів в США було знищено кілька нових Мерседесів в в одному з дилерських центрів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!