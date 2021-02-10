Камери в Україні "навчать" краще стежити за порушеннями на смузі громадського транспорту: названо дату

Дар'я Дурова Новини 21:28, 10.02.2021 Оновлено: 21:42, 10.02.2021

Камери автофіксації на дорогах України з 15 лютого будуть стежити за порушеннями проїзду смугою громадського транспорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook у середу, 10 лютого, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Першу таку камеру встановлено в Києві на бульварі Дружби народів, 36.

"Уже наступного понеділка вона зможе фіксувати не тільки порушення швидкості руху, а й контролювати рух смугою для громадського транспорту", – написав правоохоронець.

Як зазначив він, українським водіям "проскочити швидше і не отримати адмінпостанову стане ще важче".

Білошицький підкреслив, що система фото- та відеофіксації на дорогах довела свою ефективність.

Так, на місцях, де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень, кількість ДТП із постраждалими і загиблими знизилася втричі.

Facebook / Олексій Білошицький
Скриншот

Нагадаємо, з 1 червня до 30 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано понад 1,1 млн порушників ПДР за допомогою камер автофіксації. Останні почали працювати від початку літа.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У 2021 році на дорогах України з'явиться ще 200 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху.

  • Розвиток системи фото- і відеофіксації планується у трьох напрямах – встановлення ще більшої кількості камер, установка камер на машинах типу "Фантом", а також використання патрульними системи TruCam.

  • У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, мета якого скасувати листи на адресу порушників ПДР, які оплатили призначений штраф протягом 15 днів.

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