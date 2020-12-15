Камери контролю швидкості "зловили" водія BMW 32 рази за одну поїздку

У Великій Британії поліція затримала водія, який за одну поїздку був "спійманий" камерами контролю швидкості 32 рази. До того ж, під час перевірки виявилося, що за цим самим автомобілістом є і декілька інших порушень.

Як пише The Sun, незвичайний інцидент стався недалеко від англійського міста Сток-он-Трент. Водій BMW їхав трасою із середньою швидкістю 134 км/год в туманну погоду. Причому швидкість він перевищував навіть на тих ділянках, де велися ремонтні роботи. І чим далі британець пересувався з порушенням, тим частіше він потрапляв на радари системи автофіксації. У підсумку, коли його зупинила поліція, загальна кількість зафіксованих камерами порушень перевалила за три десятка.

Саме на цій білій BMW пересувався порушник The Sun

За таке злісне порушення водієві BMW тепер загрожує не тільки грошове стягнення, а й нарахування не менше 96 штрафних очок. Для розуміння, права у Великій Британії відбирають (терміном на 4 роки) в тому випадку, якщо водій набрав 12 і більше штрафних балів.

Однак перевищення швидкості – не єдине, в чому викрили автомобіліста. Також поліцейські встановили, що у нього була відсутня страховка, а на передніх колесах автомобіля було встановлено зношені шини (тобто, тепер йому інкримінують ще й небезпечне водіння).

Як раніше писав OBOZREVATEL, поліція Німеччини зупинила водія, який їздив без прав 40 років. Також OBOZREVATEL дав рекомендації з приводу того, як правильно керувати машиною в ожеледь.