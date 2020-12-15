Камери контролю швидкості 'зловили' водія BMW 32 рази за одну поїздку

У Великій Британії поліція затримала водія, який за одну поїздку був "спійманий" камерами контролю швидкості 32 рази. До того ж, під час перевірки виявилося, що за цим самим автомобілістом є і декілька інших порушень.

Як пише The Sun, незвичайний інцидент стався недалеко від англійського міста Сток-он-Трент. Водій BMW їхав трасою із середньою швидкістю 134 км/год в туманну погоду. Причому швидкість він перевищував навіть на тих ділянках, де велися ремонтні роботи. І чим далі британець пересувався з порушенням, тим частіше він потрапляв на радари системи автофіксації. У підсумку, коли його зупинила поліція, загальна кількість зафіксованих камерами порушень перевалила за три десятка.

За таке злісне порушення водієві BMW тепер загрожує не тільки грошове стягнення, а й нарахування не менше 96 штрафних очок. Для розуміння, права у Великій Британії відбирають (терміном на 4 роки) в тому випадку, якщо водій набрав 12 і більше штрафних балів.

Однак перевищення швидкості – не єдине, в чому викрили автомобіліста. Також поліцейські встановили, що у нього була відсутня страховка, а на передніх колесах автомобіля було встановлено зношені шини (тобто, тепер йому інкримінують ще й небезпечне водіння).

Як раніше писав OBOZREVATEL, поліція Німеччини зупинила водія, який їздив без прав 40 років. Також OBOZREVATEL дав рекомендації з приводу того, як правильно керувати машиною в ожеледь.