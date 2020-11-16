Камери контролю швидкості перестануть бути проблемою для водіїв BMW

Компанія BMW розробила систему, яка завчасно попереджає водіїв про камери та ради контролю швидкості. Завдяки цьому власники машин баварської марки зможуть вчасно скидати швидкість та, відповідно, уникати штрафу за порушення ПДР.

Вже зараз багато автомобілістів використовують різні системи, які повідомляють про наявність поліцейських радарів (лидарів) на дорогах. Наприклад, до таких належить популярний мобільний додаток Waze: він являє собою, по суті, карту автодоріг, до якої самі автомобілісти вносять локації з розташуванням пристроїв відстеження швидкості. Однак, на відміну від того самого Waze, робота нової системи BMW ґрунтується не на заздалегідь створених відмітках, а відстеженні камер в режимі реального часу. Зокрема, коли антирадар BMW бачить, що на автомобіль спрямований лазерний промінь мобільного або стаціонарного системи фіксації, він відразу ж повідомляє про це водія, пише Automotive News.

Система буде доступна з наступного року на топових автомобілях BMW, але в майбутньому її також можуть отримати і деякі моделі Mercedes і Audi, оскільки антирадар розроблявся спільно з Here Technologies – компанією, яка належить всім трьом німецьким маркам (власне, BMW, Mercedes і Audi).

У багатьох країнах, наприклад у Німеччині, інформування про камери дорожнього руху заборонено законом, тому нову систему отримають лише ті ринки, де немає подібних заборон. Перші три місяці антирадар буде безкоштовним, потім за нього стануть стягувати плату.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автопілот Tesla протаранив машину на швидкості під 220 км/год. Система просто не побачила інший легковик.