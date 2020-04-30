Качка на капоті і граната в салоні: в Україні зняли стильну Волгу

В місті Дрогобич, що у Львівській області, засвітилася незвичайна ГАЗ-21 Волга (третьої серії – 1962-1970). Машина має досить скромний, але при цьому дуже стильний тюнінг.

Здалеку старе радянське авто виділяється хіба що заниженою підвіскою та оригінальним колесами чорного кольору. Але якщо підійти до машини ближче, можна помітити ще кілька особливостей.

ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом instagram.com/topcars_u.a

По-перше, це компресор (але, очевидно, тут він виконує роль муляжу), що стирчить з кришки капота, по-друге – незвичайна фігурка на "носі" авто замість оригінального оленя (на вигляд вона нагадує якийсь гібрид качки та носорога). Крім того, власник встановив на машину два додаткових ліхтаря та вивів вихлоп на праву сторону машини.

ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом instagram.com/topcars_u.a

ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом instagram.com/topcars_u.a

ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом instagram.com/topcars_u.a

Але найголовніший сюрприз, мабуть, знаходиться в салоні – тут звертає на себе увагу рукоятка важеля у вигляді гранати.

ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом instagram.com/topcars_u.a

Чи є які-небудь доопрацювання по частині мотора, невідомо (стандартно ж така Волга оснащувалася 2,4-літровим двигуном потужністю 70 к.с.).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в продажу з'явилася рідкісна ГАЗ-24 Волга з дизельним двигуном Peugeot.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!