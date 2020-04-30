Качка на капоті і граната в салоні: в Україні зняли стильну Волгу

В місті Дрогобич, що у Львівській області, засвітилася незвичайна ГАЗ-21 Волга (третьої серії – 1962-1970). Машина має досить скромний, але при цьому дуже стильний тюнінг.
Здалеку старе радянське авто виділяється хіба що заниженою підвіскою та оригінальним колесами чорного кольору. Але якщо підійти до машини ближче, можна помітити ще кілька особливостей.
ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом
instagram.com/topcars_u.a
По-перше, це компресор (але, очевидно, тут він виконує роль муляжу), що стирчить з кришки капота, по-друге – незвичайна фігурка на "носі" авто замість оригінального оленя (на вигляд вона нагадує якийсь гібрид качки та носорога). Крім того, власник встановив на машину два додаткових ліхтаря та вивів вихлоп на праву сторону машини.
ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом
instagram.com/topcars_u.a
ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом
instagram.com/topcars_u.a
ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом
instagram.com/topcars_u.a
Але найголовніший сюрприз, мабуть, знаходиться в салоні – тут звертає на себе увагу рукоятка важеля у вигляді гранати.
ГАЗ-21 Волга з незвичайним тюнінгом
instagram.com/topcars_u.a
Чи є які-небудь доопрацювання по частині мотора, невідомо (стандартно ж така Волга оснащувалася 2,4-літровим двигуном потужністю 70 к.с.).
The incredible style. GAZ-21 “Volga” ‘1956-70 (1 of 639 478 units). The technical data base GAZ-21 (III) ‘1962-70. 1. Engine - 2.4L I4. 2. Power output - 70 PS (170 Nm). 3. Top speed - 130 km/h. 4. Accelerate from 0–100 km/h - 22.0 sec. Photo by 📸@_marta__marta_ #ГАЗ21Волга#ГАЗ21#ГАЗ#ГАЗВолга#21Волга#волга#ссср#тачкиссср#gaz21volga#ussr#ussrcars#gazvolga#gaz21#volg#volgavintage#21volga#volgatuning#gaztuning#gaz21tuning#газ21тюнинг#волгатюнинг#волга21тюнинг#volgastance#stance#волгастэнс#classiccars#vintagecars#vintagetuning
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в продажу з'явилася рідкісна ГАЗ-24 Волга з дизельним двигуном Peugeot.
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