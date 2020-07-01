Кабріолет ВАЗ-2110 зламався навпіл одразу ж на старті

У Мережі з'явилося досить кумедне відео з невдалим заїздом саморобного кабріолета. "Ідеальний автомобіль для літа", створений на базі старого російського седана ВАЗ-2110, виявився провальним проектом.

Як видно в ролику, відразу після початку руху у переробленої "десятки" ВАЗ сталася деформація шасі і кузова. А через кілька секунд автомобіль і зовсім розвалився на дві частини.

Кабріолет ВАЗ зламався навпіл. Скріншот відео

Вочевидь, причиною тому послужило те, що кабріолет зробили найпримітивнішим чином – машині зрізали стійки та дах, але не посилили кузов.

Що ж стосується водія, він не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі здивувалися фотографії "убитому" Daewoo Lanos на Єврономер.