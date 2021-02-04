Кабріолет Mercedes-Benz 1962-го року продадуть на аукціоні

Mercedes-Benz 220 Cabriolet A 1952 року виставили на аукціоні Bring a Trailer. Автомобіль коштує 64 500 доларів (більше 1 800 000 грн).

Кабріолет майже все життя належав одному власнику. У 1951 році він дебютував на першій Міжнародній автомобільній виставці у Франкфурті. За чотири роки виробництва випустили майже 1300 таких машин. Про це повідомляє Bring a Trailer.

Задня частина раритетного Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

Салон та двері, які відкриваються проти ходу Bring a Trailer

Особливостями авто були передні фари, інтегровані в крила, та двері, що відкриваються проти ходу руху. Від родинного Cabriolet B модель відрізнялася плавними лініями кузова і більш просторим салоном.

У 1959 році Cabriolet A придбав чоловік, який володів ним до нинішніх днів. За ці роки він проїхав на ньому 49 000 кілометрів. Mercedes зберігся непогано, хоч має на собі сліди ремонту та потріскану м'яку складного даху. Всі агрегати кабріолета знаходяться в справному стані.

Приладова панель Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

Всередині машина оброблена коричневою шкірою і натуральним деревом. У комплектацію входить радіоприймач, а також набір фірмових валіз.

Фірмові валізи, які йдуть у комплекті з Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

Під капотом ретро-автомобіля встановлена ​​рядна "шістка" 2.2 потужністю 80 к.с., яка працює в парі з чотириступінчастою "механікою".

Двигун Mercedes-Benz 220 Cabriolet A Bring a Trailer

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, салон Auto Leitner виставив на продаж унікальне купе, придбане лівійським лідером – генералом Каддафі. Купе створене на базі розкішного лімузина Maybach. Автомобіль отримав новий дводверний кузов та елегантний силует.