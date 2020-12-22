Кабмін вніс зміни до правил реєстрації авто: список нововведень

Віталій Сазонов Новини 09:50, 22.12.2020 Оновлено: 10:11, 22.12.2020

Кабінет міністрів України вніс зміни в правила реєстрації та перереєстрації автомобілів. Нововведень відбулося чимало, і стосується вони як нових, так і вживаних машин, а також мотоциклетної техніки.

Відповідні зміни передбачає постанова №1273. Як пише auto24.tv, її уряд схвалив 16 грудня 2020 року.

Цим документом передбачаються такі можливості:

  • реєстрація нового автомобіля безпосередньо в автосалоні;

  • подання документів на перереєстрацію через інтернет – зокрема, в "Електронному кабінеті водія";

  • замовлення індивідуальних номерів (з "красивими" цифрами) в "Електронному кабінеті водія";

  • оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу (далі – ТС) в "Електронному кабінеті водія".

Однак це ще не всі позиції списку. Також Кабмін вніс зміни в порядок реєстрації та перереєстрації ТЗ. А саме:

  • забороняється перша реєстрація мопедів, які були придбані без документів, що підтверджують права власності. Це правило поширюється на техніку, куплену до 23 грудня 2009 року;

  • забороняється видача однакових номерних знаків на транспортні засоби різного типу. Раніше легкове авто, вантажівка та, наприклад, трактор могли мати номерні знаки з аналогічним інформаційним змістом;

  • перереєстрація автомобіля (мотоцикла, трактора і ін.) у зв'язку із заміною двигуна проводиться тепер тільки в тому випадку, якщо була змінена будь-яка з характеристик двигуна – вага, обсяг, потужність;

  • на автомобілі, які вивозяться за кордон у зв'язку з переїздом власника, видаються номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка терміном на 2 місяці.

  • нарешті, стало більше і причин для відмовила в реєстрації транспортного засобу – наприклад, авто не можна буде поставити на облік, якщо фахівці виявлять невідповідності у митних документах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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