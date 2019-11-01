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1 листопада • оновлено в 14:26
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Гібридний Jeep Wrangler: з'явилася перша інформація та фото

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Рамний позашляховик Jeep Wrangler 2020 отримає гібридну plug-in версію, яка дозволить долати частину шляху виключно на електротязі.

Про це повідомляє сайт Pickup Truck Talk. В цьому році Jeep Wrangler вже отримав "зелене" версію з новим мотором EcoDiesel, а скоро з'явиться модифікація з гібридним силовим агрегатом. Один із прототипів plug-in гібриду виявили в Детройті.

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid

pickuptrucktalk.com

Після презентації гібридних plug-in моделей Renegade і Compass на початку нинішнього року, компанія Jeep запропонує покупцям аналогічну версію свого культового всюдихода.

Cерійний Jeep Renegade Plug-In Hybrid презентували в березні 2019 року на автошоу в Женеві

Cерійний Jeep Renegade Plug-In Hybrid презентували в березні 2019 року на автошоу в Женеві

jeep.com

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Зовні новинка практично нічим не відрізняється від інших представників сімейства. Про те, що це гібрид свідчить тільки ретельно закамуфльований блок для підключення зарядного пристрою.

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid

pickuptrucktalk.com

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid

Jeep Wrangler Plug-In Hybrid

pickuptrucktalk.com

Передбачається, що електричними компонентами з новим представником сімейства Wrangler поділиться мінівен Chrysler Pacifica Hybrid. Нагадаємо, що він оснащується гібридною силовою установкою з електромотором і 3,6-літровим V6 Pentastar. Енергії літій-іонної батареї ємністю 16 кВт-год вистачить, щоб на електротязі подолати 50 км.

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Очікується, що світовий дебют гібридного Jeep Wrangler відбудеться в листопаді на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Лос-Анджелесі презентують новий розкішний кросовер від Mercedes.

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Тема
Автосалон у Лос-Анджелесі
Місце
США
Теги
Jeep Chrysler
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