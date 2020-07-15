Jeep Wrangler обзавівся потужним V8

Сергій Іванов Новини 13:00, 15.07.2020

Концерн FCA, до складу якого входить компанія Jeep, представила екстремальну версію позашляховика Wrangler, що отримала назву Rubicon 392 Concept.

Як випливає з назви, автомобіль поки є концептуальним зразком, проте презентація нового всюдихода Ford Bronco послужить сильним стимулом, щоб трансформувати його в серійний варіант.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. фото:
media.fcanorthamerica.com

Від інших представників сімейства Wrangler новинка відрізняється 6,4-літровим V8, який розвиває 456 к.с. і має гігантський для машини такого класу момент 610 Нм. Двигун працює в парі з посиленою з урахуванням переданої потужності 8-ступінчастою автоматичної трансмісії.

ЧИТАЙТЕ: На прізвисько "Максимус": з Jeep зробили шокуючий гіперкар

За твердженням творців, на розгін до першої "сотні" новинці потрібно менше 5 секунд. Автомобіль оснащений нерозрізними мостами Dana 44, постійним повним приводом Selec-Track з двоступеневої "раздаткой", електронно керовані блокування обох мостів Tru-Lok, 37-дюймові позашляхові шини на 17-дюймових дисках, амортизатори Fox і комплект проставок Jeep Performance Parts від Mopar, які дозволили збільшити дорожній просвіт на 50 мм.

Цікаво, що це не перша спроба встановити мотор V8 на позашляховику марки, ще в 1973 році подібна опція пропонувалася для прародителя моделі Wrangler – Jeep CJ-5 – для якого пропонувалися два варіанти V8 об'ємом 5,0 і 5,9 літра.

1973 Jeep СJ-5 з мотором V8 від АМС. фото:
media.fcanorthamerica.com

Крім того, Wrangler Rubicon 392 Concept отримав захист порогів, сталеві бампери з лебідкою Warn і сталевий захист піддону двигуна і трансмісії. Автомобіль має кліренс 337 мм, а також здатний долати брід глибиною 864 мм.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. фото:
media.fcanorthamerica.com
Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. фото:
media.fcanorthamerica.com

Кузов концепту пофарбований в особливий відтінок сірого Granite Crystal з бронзовими акцентами на деталях. Модель також має повітрозабірник на капоті, половинчасті двері, м'який тканинний верх з електроприводом, червоні шкіряні сидіння з золотою контрастною стрічкою та спортивне кермо.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep розпочала продаж гібридних версій своїх кросоверів.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Зеленський пообіцяв МВФ "незалежного технократа" на посаді голови НБУ

Як українські вчені зруйнували монополію росіян і врятували репутацію України

Паломництво хасидів до Умані у 2020 році скасовується через пандемію, – МЗС

Зеленський – найвидатніший рекорд лицемірства

У Чорне море увійшли дві групи кораблів НАТО