Jeep Wrangler обзавівся потужним V8

Концерн FCA, до складу якого входить компанія Jeep, представила екстремальну версію позашляховика Wrangler, що отримала назву Rubicon 392 Concept.

Як випливає з назви, автомобіль поки є концептуальним зразком, проте презентація нового всюдихода Ford Bronco послужить сильним стимулом, щоб трансформувати його в серійний варіант.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. фото: media.fcanorthamerica.com

Від інших представників сімейства Wrangler новинка відрізняється 6,4-літровим V8, який розвиває 456 к.с. і має гігантський для машини такого класу момент 610 Нм. Двигун працює в парі з посиленою з урахуванням переданої потужності 8-ступінчастою автоматичної трансмісії.

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За твердженням творців, на розгін до першої "сотні" новинці потрібно менше 5 секунд. Автомобіль оснащений нерозрізними мостами Dana 44, постійним повним приводом Selec-Track з двоступеневої "раздаткой", електронно керовані блокування обох мостів Tru-Lok, 37-дюймові позашляхові шини на 17-дюймових дисках, амортизатори Fox і комплект проставок Jeep Performance Parts від Mopar, які дозволили збільшити дорожній просвіт на 50 мм.

Цікаво, що це не перша спроба встановити мотор V8 на позашляховику марки, ще в 1973 році подібна опція пропонувалася для прародителя моделі Wrangler – Jeep CJ-5 – для якого пропонувалися два варіанти V8 об'ємом 5,0 і 5,9 літра.

1973 Jeep СJ-5 з мотором V8 від АМС. фото: media.fcanorthamerica.com

Крім того, Wrangler Rubicon 392 Concept отримав захист порогів, сталеві бампери з лебідкою Warn і сталевий захист піддону двигуна і трансмісії. Автомобіль має кліренс 337 мм, а також здатний долати брід глибиною 864 мм.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. фото: media.fcanorthamerica.com

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. фото: media.fcanorthamerica.com

Кузов концепту пофарбований в особливий відтінок сірого Granite Crystal з бронзовими акцентами на деталях. Модель також має повітрозабірник на капоті, половинчасті двері, м'який тканинний верх з електроприводом, червоні шкіряні сидіння з золотою контрастною стрічкою та спортивне кермо.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep розпочала продаж гібридних версій своїх кросоверів.