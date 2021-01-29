Jeep відзначив 80-річчя бренду випуском ювілейних версій

Американська компанія Jeep святкує цьогоріч 80-річчя легендарного бренду. З нагоди цієї події компанія презентувала спеціальну ювілейну серію своїх моделей.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Серія 80th Anniversary буде запропонована для моделей Renegade, Compass, Wrangler та Gladiator. Всі автомобілі отримають багату комплектацію, широкий набір опцій та обладнання (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

До ювілею компанія Jeep підготувала особливу серію своїх моделей у виконанні 80th Anniversary media.stellantis.com

Версії 80th Anniversary відрізнятимуть декоративні шильдики, глянцеві вставки Granite Crystal, особливе оздоблення салону, виконане з тканини або шкіри з фірмовою символікою, а також інші елементи декору та фірмові аксесуари. Доповнюють образ ювілярів стильні легкосплавні диски оригінального малюнка.

Салон має спеціальне оздоблення з декоративною символікою media.stellantis.com

На приладовій панелі з'явилися бейджи з силуетом першого Jeep media.stellantis.com

До послуг водія та пасажирів пропонується сучасна мультимедійна система із сенсорним екраном діагоналлю від 8,4 до 10,1 дюймів, супутниковим радіо, навігацією та сервісом UconnectTM для під'єднання смартфонів. Автомобілі отримувати повністю світлодіодну світлотехніку, а також широкий список електронних помічників водія.

Дизайн приладової панелі моделі Renegade 80th Anniversary media.stellantis.com

На вибір новинки будуть запропоновані як з традиційними ДВЗ, так і у гібридному виконанні, моно- або повним приводом.

Jeep Renegade 80th Anniversary media.stellantis.com

Зокрема, для моделі Renegade 80th Anniversary пропонується оновлений 1,6-літровий турбодизель Multijet II потужністю 130 к.с. (+10 к.с.) та крутний момент 320 Нм. У парі з ним працює 6-ступенева "механіка", а привід здійснюється на передні колеса.

Бензинова гамма включає 3-циліндровий турбомотор об'ємом 1 л, що розвиває 120 к.с. і 190 Нм. Він працює в тандемі з 6-ступеневою МКП. Сходинкою вище розташовується версія з 4-циліндровим 1,3-літровим мотором потужністю 150 к.с. та моментом 270 Нм. Реалізувати його потенціал допомагає роботизована коробка передач DDCT з двома зчепленнями. Всі бензинові версії мають передній привід.

Jeep Compass 80th Anniversary media.stellantis.com

Гібридна PHEV-версія оснащується 4-циліндровим 1,3-літровим турбомотором та електродвигуном. Сумарна віддача такого агрегату 190 к.с. та 270 Нм. У парі з ним працює 6-ступенева АКП і система повного приводу eAWD.

Пікап Gladiator 80th Anniversary має в своєму арсеналі 3-літровій 264-сільній турбодизель MultiJet V6 media.stellantis.com

Пікап Gladiator 80th Anniversary має у своєму арсеналі 3-літровій турбодизель MultiJet V6, який розвиває потужність 264 к.с., а момент досягає 600 Нм. Разом з ним працює 8-ступеневий "автомат".

Wrangler 80th Anniversary буде доступний в двох варіантах, включаючи гібридний 4xe media.stellantis.com

Wrangler 80th Anniversary буде доступний у двох варіантах – з 4-циліндровим 2-літровим бензиновим турбомотором (272 л.с., 400 Нм) та 8-ступеневою АКП, а також в гібридній PHEV-версії 4xe. Wrangler 4xe є однією з найцікавіших версій за всю історію моделі. Гібридна установка складається з аналогічного 2-літрового турбомотора та двох електродвигунів-генераторів. Сумарна потужність такого "тріо" досягає 380 к.с., а до всіх ведучих коліс крутний момент відправляється через 8-ступеневий "автомат" TorqueFlite.

Перші екземпляри Renegade 80th Anniversary вже доступні для покупців у Європі, а ювілейні версії Compass, Wrangler та Gladiator з'являться у дилерів навесні нинішнього року.

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