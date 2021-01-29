Jeep відзначила 80-річчя бренду випуском ювілейних версій

Американська компанія Jeep відзначає у цьому році 80-річчя легендарного бренду. З нагоди цієї події компанія представила спеціальну ювілейну серію своїх моделей.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Серія 80th Anniversary буде запропонована для моделей Renegade, Compass, Wrangler та Gladiator. Всі автомобілі отримають багату комплектацію, широкий набір опцій та обладнання (щоб подивитися відео, доскроллте новина до кінця).

Версії 80th Anniversary відрізнятимуть декоративні шильдики, глянцеві вставки Granite Crystal, особливе оздоблення салону, виконане з тканини або шкіри з фірмовою символікою, а також інші елементи декору та фірмові аксесуари. Доповнюють образ ювілярів стильні легкосплавні диски оригінального малюнка.

До послуг водія та пасажирів пропонується сучасна мультимедійна система з сенсорним екраном діагоналлю від 8,4 до 10,1 дюймів, супутниковим радіо, навігацією та сервісом UconnectTM для підключення смартфонів. Автомобілі отримувати повністю світлодіодну світлотехніку, а також широкий список електронних помічників водія.

На вибір новинки будуть запропоновані як з традиційними ДВС, так і у гібридному виконанні, моно- або повним приводом.

Зокрема, для моделі Renegade 80th Anniversary пропонується оновлений 1,6-літровий турбодизель Multijet II потужністю 130 к.с. (+10 к.с.) та крутний момент 320 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста "механіка", а привід здійснюється на передні колеса.

Бензинова гамма включає 3-циліндровий турбомотор об'ємом 1 л, що розвиває 120 к.с. і 190 Нм. Він працює в тандемі з 6-ступінчастою МКП. Сходинкою вище розташовується версія з 4-циліндровим 1,3-літровим мотором потужністю 150 к.с. та моментом 270 Нм. Реалізувати його потенціал допомагає роботизована коробка передач DDCT з двома зчепленнями. Всі бензинові версії мають передній привід.

Гібридна PHEV-версія оснащується 4-циліндровим 1,3-літровим турбомотором та електродвигуном. Сумарна віддача такого агрегату 190 к.с. та 270 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста АКП і система повного приводу eAWD.

Пікап Gladiator 80th Anniversary має у своєму арсеналі 3-літровій турбодизель MultiJet V6, який розвиває потужність 264 к.с., а момент досягає 600 Нм. Разом з ним працює 8-ступінчастий "автомат".

Wrangler 80th Anniversary буде доступний в двох варіантах – з 4-циліндровим 2-літровим бензиновим турбомотором (272 л.с., 400 Нм) та 8-ступінчастою АКП, а також в гібридної PHEV-версії 4xe. Wrangler 4xe є однією з найцікавіших версій за всю історію моделі. Гібридна установка складається з аналогічного 2-літрового турбомотора та двох електродвигунів-генераторів. Сумарна потужність такого "тріо" досягає 380 л.с., а до всіх ведучих коліс крутний момент відправляється через 8-ступінчастий "автомат" TorqueFlite.

Перші екземпляри Renegade 80th Anniversary вже доступні для покупців у Європі, а ювілейні версії Compass, Wrangler та Gladiator з'являться у дилерів навесні нинішнього року.

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