Jeep поповнив сімейство моделей двома еконовинками

Компанія Jeep представила дві нові версії легендарної моделі Wrangler – Sahara 4xe та Rubicon 4xe.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У сімействі Wrangler з'явилися нові електрифіковані всюдиходи, які дозволять знизити шкоду, що наноситься зовнішньому середовищі за рахунок використання електричних компонентів.

Jeep Wrangler 4xe оснащений гібридним силовим агрегатом сумарною потужністю 380 к.с. з бензиновим 2-літровим мотором, двома електродвигунами та 8-ступеневою АКП. На розгін від 0 до 100 км/год новинці потрібно всього 6 секунд, а тягова батарея ємністю 17 кВтг дозволить подолати виключно на електротязі близько 50 км.

Перший в історії моделі Wrangler електрифікований позашляховик буде запропонований у двох версіях – Sahara 4xe та Rubicon 4xe. Вони відрізняються комплектаціями та доступними опціями.

Зокрема, Wrangler Sahara 4xe Launch Edition отримає 20-дюймові легкосплавні диски, шкіряну обробку сидінь, світлодіодну світлотехніку, інформаційно-розважальну систему Uconnect 4C NAV з 8,4-дюймовим дисплеєм, аудіосистему Alpine потужністю 552 Вт з 9 динаміками, сабвуфером та 12- канальним підсилювачем.

Для подолання бездоріжжя автомобіль забезпечили мостами Dana 44 HD та фірмовою системою постійного повного приводу Selec-Trac Full-Time 4WD System (2.72: 1). На моделі Rubicon 4xe крім усього перерахованого використовується "просунута" система повного приводу Rock-Trac Heavy-Duty (4: 1).

Всі версії Jeep Wrangler 4xe будуть проводитися на заводі компанії у Толедо, штат Огайо. До дилерам еконовинки надійдуть у першому кварталі майбутнього року. Вартість Wrangler Sahara 4xe стартує в США з позначки $47995, а за Wrangler Rubicon 4xe просять $51695. Однак, варто зазначити що покупці обох моделей отримають після придбання державну компенсацію у розмірі $7500..

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep анонсувала випуск Wrangler з мотором V8, а також підготувала до виставки SEMA360 незвичайний пікап.