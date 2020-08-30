Jeep поділився новими подробицями про модель Wagoneer

Компанія Jeep продовжує підігрівати інтерес до відродження сімейства Wagoneer/Grand Wagoneer. Презентація прототипу відбудеться 3 вересня, повідомляє прес-служба компанії.

Нинішній рік багатий на відроджені бренди. Не так давно компанія Ford повернула до життя модель Bronco, а також сучасну инкарнацию Bronco II під ім'ям Bronco Sport. У компанії Jeep вирішили відповісти конкурентам відродженням позашляховиків Wagoneer і Grand Wagoneer.

2021 Jeep Wagoneer – логотип з прапором. Фото: jeep.com

На відміну від компанії Ford, яка зробила акцент на прохідності і унікальних бездорожних здібностях, в Jeep вирішили "піти іншим шляхом" і зробити упор на комфорті і розкоші.

2021 Jeep Wagoneer – кнопка запуску двигуна. Фото: jeep.com

2 021 Jeeo Wagoneer – контролер мультимедійної системи. Фото: jeep.com

2021 Jeeo Wagoneer – поліровані торці приладової панелі з гравіюванням. Фото: jeep.com

Судячи з ілюстрацій, новинка будуть доступні виключно з трьома рядами сидінь, причому посадкова формула буде не 2 + 3 + 2, а 2 + 2 + 3. Таким чином, пасажири другого ряду отримають два індивідуальних крісла, а ззаду розміститься просторий диван на трьох.

2021 Jeep Wagoneer отримає велику панорамний дах. Фото: jeep.com

Серед цікавих особливостей предсерийного прототипу, дебют якого відбудеться вже зовсім скоро, велика панорамний дах, декоровані полірованим алюмінієм торці передньої панелі з вигравіруваним силуетом машини, радіаторна решітка в стилі моделей 1960-х років, стильний циліндричний контролер мультимедійної системи, кнопка запуску двигуна і логотип Wagoneer з американським прапором.

1963 Jeep Wagoneer. Фото: jeep.com

Новинка займе місце флагмана модельного ряду і буде відрізнятися багатою базовою комплектацією, "просунутою" мультимедійною системою з 12-дюймовим сенсорним дисплеєм і іншими опціями.

Рамний позашляховик розділить платформу і силові агрегати з новим поколінням пікапа RAM 1500. Судячи з індексу "4xe" під капотом новинки розміститься гібридний силовий агрегат, що складається з 3,6-літрового V6 потужністю 309 к.с. і 48-вольтової системою eTorque. Крім того, в списку силових агрегатів очікується HEMI V8 5.7 потужністю 401 к.с. і3-літровий 264-сильний турбодизель V6. У парі з ними буде працювати виключно 8-ступінчастий "автомат" німецької компанії ZF. Покупці зможуть вибирати між переднім і повним приводом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep підготувала нову версію Wrangler з мотором V8.

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